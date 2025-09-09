Pupo senza freni: la frecciata a Barbara d’Urso e la rivelazione su Fiordaliso. Fan sotto shock.

Pupo ha fatto delle dichiarazioni piuttosto scioccanti su Barbara d’Urso, in particolare sul fatto che la conduttrice è prossima a partecipare a Ballando con le Stelle. Il celebre cantante toscano non si è dicerto risparmiato e in un’intervista al Corriere della Sera ha lanciato una bomba sulla loro presunta storia d’amore di cui tanto si è parlato e disquisito negli scorsi anni. L’artista ha infatti ribadito di aver avuto una frequentazione con lei, ma ha lasciato intendere che la conduttrice negherà tutto ogni volta che le verrà chiesto qualcosa a riguardo: “Il flirt con Barbara d’Urso che però nega alla morte…”.

Poi continua: “E chi se ne importa…So bluffare ma non invento…”. Pupo non si è risparmiato e ha anche colto la palla al balzo per dire la sua sulla partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, cosa che gli ha poi permesso di lanciare una bella frecciata alla conduttrice. “La guarderò a Ballando, pure lei ormai si deve accontentare…“, ha dichiarato il cantante, lasciando intendere che ormai Ballando con le Stelle è stato un compromesso. Ma siamo sicuri sia davvero così?

Pupo e i flirt con Gegia e Fiordaliso: “A chi ho detto di no”

A proposito di Ballando con le Stelle, Pupo ha anche detto di essere stato invitato tantissime volte da Milly Carlucci: “Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato…”, ma nonostante ciò, pare che non stimi il programma. Tante le donne nella sua vita, e tanti corteggiamenti. A suo dire Fiordaliso era una delle pretendenti del cantante di Gelato al cioccolato: “Fiordaliso, lo racconta anche lei…Forse avevo perso tanti soldi…O lo avevo già fatto dieci volte…“, ha detto, dicendo di averle detto di no. Con l’attrice Gegia è andata invece diversamente: “Con Gegia invece ho passato una notte di passione sul balcone di un hotel a Giardini di Naxos, ubriachi…”.