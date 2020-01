Pupo stuzzica Wanda Nara/ “Io le corna? Anche tu non ti sei fatta mancare nulla!”

Non mancano battute piccanti nello studio del Grande Fratello Vip 2020, soprattutto quando gli opinionisti sono Pupo e Wanda Nara. L’atmosfera si accende dopo la visione del video di presentazione di Clizia Incorvaia. In studio si inizia a parlare di corna e Wanda Nara lancia subito la battuta a Pupo “Nella tua vita avrai fatto qualche corna…” e aggiunge “Cioè tu sei un uomo di esperienza, alla tua età avrai dei consigli da dare..”. Pupo non si lascia di certo intimidire dalla domanda della Nara e, anzi, risponde a tono: “Cosa c’entro io? Anche tu non ti sei fatta mancare nulla mi pare!”

Wanda Nara gelata da Pupo: battuta piccante in diretta!

La battuta del cantante scatena le risate di Alfonso Signorini e lascia la moglie di Mauro Icardi senza parole. Nel pubblico parte poi una vera e propria ovazione a favore di Pupo per la battuta pungente lanciata alla collega. Ovviamente la battuta nasce dal turbolento passato amoroso della Nara che prima di legarsi all’attuale marito Mauro Icardi, era legato ad un altro calciatore, e amico di quest’ultimo, Mauro Icardi (e si è infatti parlato in passato di presunto tradimento di Wanda con Mauro).

