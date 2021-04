Pupo/ Tra i vecchi debiti di gioco e un futuro da opinionista in bilico (Domenica In)

Enzo Ghinazzi in arte Pupo: è lui uno degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Mara Venier accoglie in studio il cantante toscano per un’intervista che si snoderà tra una carriera fatta di grandi successi e la vita privata. Tanti gli argomenti che potranno diventare oggetto di discussione con la conduttrice, amica personale di Pupo, a partire da quelli più delicati. Non è un mistero, infatti, che Pupo attraversò un momento complicato a causa dei debiti contratti per il vizio del gioco: “Avevo un albergo, una roba di lusso, all’inizio del 2000 se l’era preso la banca: avevo 3 milioni e 200.000 euro di debito, tra gioco e investimento sbagliato. Poi, l’ho ricomprato per ripicca: 400.000 euro cash, anche se non so che farmene“.

In quel frangente, ad intervenire in suo aiuto, fu l’amico Gianni Morandi, al quale Pupo ha voluto dedicare in questi giorni difficili per l’artista di Monghidoro un articolo su QN: “Mi riferisco all’aiuto economico che lui mi diede un po’ di anni fa. Nessuna valigetta con dentro banconote fruscianti e nessun assegno. Gianni fece un gesto ancora più importante e impegnativo, mise la sua firma a garanzia di un mio debito. Accadde poi che io non onorai il debito e la banca si rivolse a lui per recuperare i soldi. Lui pagò per me e io, dopo qualche anno, con un colpo di teatro ripreso da Striscia la notizia, gli restituii tutto. Senza interessi però. Non potrò mai dimenticare quell’atto di amicizia e di fiducia che Gianni fece per me in uno dei momenti più difficili della mia vita. C’è un epilogo degno di una fiaba che in pochi conoscono. Riguarda i 100mila euro (200 milioni del vecchio conio) che io gli restituii. Tutti quei soldi, fino all’ultimo centesimo, Morandi li ha usati per aiutare persone in difficoltà“.

PUPO, NIENTE GRANDE FRATELLO VIP NEL SUO FUTURO?

Pupo negli ultimi tempi si è fatto conoscere anche dal pubblico più giovane per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni al termine dell’ultima edizione, però, il cantante toscano ha lasciato intendere che una sua partecipazione al reality show il prossimo anno non è poi così scontata: “Se mi dovessero richiamare sarei contento. Ma ho una gran voglia di tornare a suonare, e nel 2022 ho già il calendario pieno di date con le mie tournée all’estero“.

Riguardo alla sua esperienza da opinionista al GF, Pupo ha dichiarato: “Dico sempre quello che penso. Sono stato attaccato per il discorso che ho fatto sulle donne che cercano l’uomo ricco o sui consigli che ho dato a Tommaso, del cui talento sono stato sempre convinto. Qualcuno ha detto che Zorzi mi dovrebbe dare il 40% della sua vittoria perché sono stato il suo “motivatore”. Non lo so, ma io sono soddisfatto“. Alfonso Signorini deciderà di rinunciare alla battuta pronta di Ghinazzi? E Mara Venier indagherà anche questo aspetto nell’intervista odierna?

