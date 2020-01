Pupo/ Valorizza Wanda Nara ma solo per l’outfit… (Grande Fratello Vip)

Pupo sembra proprio a suo agio come opinionista del Grande Fratello Vip 2020: durante la puntata del 20 gennaio si è abbandonato più volte a commenti scherzosi sull’abbigliamento della sua controparte Wanda Nara. L’outfit sensuale della showgirl lasciava davvero poco spazio all’immaginazione e Pupo ha voluto azzardare che l’opinionista non porti mai nemmeno le mutandine, data la quantità di foto di nudo (o quasi) che affollano i suoi profili social. Questo scambio giocoso di battute provocanti ha senza dubbio scaldato l’atmosfera del programma, che nel corso di questa quinta puntata ha toccato questi picchi più volte, ad esempio con il confronto acceso tra la concorrente Rita Rusic e l’ospite Valeria Marini e con un inaspettato fuori programma sulla modalità delle nomination che ha messo a rischio eliminazione quasi tutti i gieffini.

Pupo prova a “difendere” Salvo Veneziano ma Alfonso Signorini…

Pupo è stato protagonista di un brevissimo momento di tensione, breve proprio perché si è trattata di un’interruzione da parte di Alfonso Signorini durante un suo intervento a proposito del dibattito sulla squalifica di Salvo Veneziano dopo le accuse di sessismo per i suoi discorsi troppo violenti verso le donne. L’opinionista ha detto – o meglio, provato a dire – che si fosse trattata di un’iperbole come tante, niente di più (seppur infelice) delle cattiverie che escono quotidianamente dalle bocche degli altri concorrenti. Ma su questo il conduttore non scende a compromessi, caschi il mondo, ed è per questo che non ha nemmeno permesso a Pupo di terminare la frase prima di ribadire il suo disappunto per quanto accaduto tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis. Alfonso Signorini ha affermato senza battere ciglio di non ammettere comportamenti di quel tipo – cioè gravemente offensivi nei confronti delle donne – per nessuna ragione, anche quando si tratta di semplici battute. Probabilmente quello che avrebbe voluto dire Pupo se il conduttore non l’avesse interrotto è che i partecipanti del GFvip tendono spesso a esprimersi per iperboli, e che allora dopo averne punito uno bisognerebbe punire anche tutti gli altri, anziché chiudere un occhio a seconda di chi è coinvolto.

La reazione di Salvo Veneziano al tentativo di Pupo

La trasmissione è andata avanti senza che nessuno desse peso alla cosa – dopotutto il conduttore ha il diritto e dovere di rispettare i tempi televisivi, quindi non è affatto raro che qualcuno venga interrotto mentre parla, ma il risultato è che la discussione si è spostata online. Salvo Veneziano non si è fatto scappare questo piccolo dettaglio e l’ha tempestivamente riportato nel suo profilo Instagram, dove ha ringraziato pubblicamente Pupo per il sostegno dimostrato nei suoi confronti (seppur troncato) e ha ammonito nuovamente Alfonso Signorini per aver agito in maniera così aspra nei suoi confronti, senza dargli nemmeno la possibilità di spiegare che si fosse trattata di una cattiva interpretazione di un discorso troppo superficiale. Forse è anche per via di tutti questi battibecchi che Pupo ha dichiarato, in un’intervista del 21 gennaio 2020 per il settimanale Vero Tv, che non vorrebbe essere al posto del conduttore. L’opinionista è felice del suo ruolo, ha affermato, e non avrebbe assolutamente preferito presentare lo show, pur sentendo la mancanza del suo vecchio ruolo di presentatore per altri programmi, così come si è sempre rifiutato di partecipare ai reality come concorrente.



