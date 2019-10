Pupo vs Barbara D’Urso: “so che non fai ses*o da anni”/ Lei: “Stai in fissa Ghinazzi”

Siparietto tra Pupo e Barbara D’Urso nella puntata di Live – Non è la D’Urso, trasmessa domenica 20 ottobre. Il cantante il cui vero nome è Enzo Ghinazzi, ha partecipato alla trasmissione serale condotta da Barbara D’Urso insieme alle tre figlie per rispondere alle critiche sul suo stile di vita. Il cantante, infatti, ha una moglie e una compagna e, tutti insieme, formano una grande famiglia allargata. Nel corso della trasmissione, Pupo non ha perso l’occasione per lanciare anche una frecciatina alla D’Urso. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha chiesto a Pupo delucidazioni su una vecchia intervista in cui dichiarò di aver avuto parecchi rapporti intimi con le donne. “Io ho letto un’intervista in cui tu hai detto che per anni sei stato malato…”, ha chiesto la D’Urso. “E io ho letto che tu non lo fai da anni”, ha prontamente risposto Pupo scatenando la reazione della padrona di casa.

La risposta di Pupo ha seccato Barbara D’Urso che, gelosa della propria vita privata che cerca di proteggere da tutto, ha prontamente replicato al cantante. “Ma che te frega di me. Però stai in fissa Ghinazzi. Calmati, tranquillizzati”, ha detto la conduttrice. Il botta e risposta tra i due, tuttavia, non ha raggiunto toni accesi. Il cantante, infatti, ha riportato la calma in studio con una battuta. “Allora mi propongo io perché….”. “No, perché hai due donne… Puoi prendermi in giro quanto vuoi, ma purtroppo io sono così, all’antica”, ha aggiunto ancora Barbara che continua ad essere single, ma a credere di poter trovare nuovamente l’amore. Grazie all’ironia di Pupo e della stessa D’Urso, dunque, l’iniziale tensione tra i due non ha provocato danni, ma le battute che i due si sono scambiati hanno comunque attirato l’attenzione del pubblico.

