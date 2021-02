Pupo Vs Zorzi, “Il cantante nella stessa agenzia della Salemi”/ Spunta il retroscena!

Lunedì scorso, durante la diretta del Grande Fratello Vip, Pupo ha avanzato una critica piuttosto dura a Tommaso Zorzi. “Cinico, cattivo, stratega, egocentrico” sono alcuni degli aggettivi associati dall’opinionista del Grande Fratello all’influencer e concorrente. Zorzi ci è rimasto non poco male e, inutile dirlo, il web si è rivoltato contro Pupo che, nella diretta di ieri 12 febbraio, ha ammesso di essere stato ‘massacrato’. C’è però un retroscena dietro queste accuse lanciate dal cantante che coinvolgerebbe Zorzi, appunto, ma anche Giulia Salemi e un’agenzia. A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia che, su Giornalettismo, ha raccontato i dettagli che spiegherebbero perché Pupo sia ‘a favore’ della Salemi e ‘contro’ Zorzi.

Pupo contro Zorzi per ‘colpa’ dell’agenzia di Giulia Salemi? Parpiglia svela il retroscena

“All’interno e all’esterno della Casa può esserci un conflitto d’interessi in quanto Pupo è ‘seguito’ dalla stessa agenzia di Giulia Salemi.“ ha scritto Parpiglia. Così è entrato nel dettaglio, raccontando che “Agenzia con la quale Zorzi non si è lasciato in buoni rapporti e noi ne siamo a conoscenza, senza possibilità di essere smentiti.” Un fatto, dunque, e non una semplice voce, sottolinea il giornalista. Così conclude: “Zorzi, per il suo futuro, ha scelto di camminare con le sue gambe insieme con una società da lui creata. È giusto che un opinionista ‘protegga’ una concorrente con televoto aperto e montepremi finale?” si chiede sul finale. Una vicenda che potrebbe scatenare non poche polemiche nei confronti dell’opinionista del Grande Fratello Vip.



