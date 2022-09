Purché finisca bene, Al posto suo/ Doppio ruolo per Alessandro Tiberi

Purché finisca bene – Al posto suo: il film in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 2 settembre, su Rai 1 va in onda il film “Al posto suo”, con Alessandro Tiberi e Aurora Ruffino, per la regia di Riccardo Donna. La pellicola fa parte del ciclo “Purché finisca bene” che è andato in onda sul primo canale del Cavallino dal 2014. I film sono 15, di cui “Purché finisca bene – Al posto suo” è il numero 13, uscito a febbraio del 2020, e fa parte della quarta stagione. Nel cast, oltre ad Alessandro Tiberi e Aurora Ruffino, ci sono anche Andrea Bosca, Liz Solari, Roberto Citran e Mauro Serio. Nel film Alessandro Tiberi interpreta i due gemelli Damiano e Chicco: “All’inizio mi sono spaventato, ho pensato di non farcela… Il padre decide di metterli uno nella vita dell’altro se vogliono l’eredità quindi i due si scambiano le vite e lì i personaggi diventano uguali, senza barba, stessi capelli. Non avevamo più l’aiuto dei costumi, si assomigliavano tanto ed era diventata solo una differenza caratteriale”, ha spiegato l’attore come riporta askanews.

Purché finisca bene – Al posto suo, la trama del film

Ecco la trama del film “Purché finisca bene – Al posto” in onda su Rai 1 questa sera, venerdì 2 settembre, alle 21.25. Damiano e Chicco (Alessandro Tiberi) sono due gemelli identici d’aspetto ma profondamente diversi caratterialmente. Damiano ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, mentre Chicco è un rider. Damiano evita ogni contatto umano, Chicco è solare pieno di amici. I due fratelli non si vedono da quindi anni e il padre Cesare (Roberto Citran) decide che è il momento di farli riavvicinare. Il padre dà loro un ultimatum: avranno l’eredità di famiglia solo se per un mese l’uno vivrà nei panni dell’altro. Chicco sembra indossare senza problemi i panni del manager, mentre Damiano fa fatica ad adeguarsi alla vita del fratello. Sul lavoro Damiano conosce Agata (Aurora Ruffino), mentre Chicco si trova ad avere a che fare con Ofelia (Liz Solari), fidanzata del fratello. Riusciranno i due fratelli a perdonarsi e a tornare alle rispettive vite?

