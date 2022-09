Purché finisca bene, Basta un paio di baffi/ Su Rai 1 la commedia degli equivoci

Purché finisca bene – Basta un paio di baffi: il film in onda su Rai 1

Questa sera, giovedì 1° settembre, su Rai 1 va in onda il film “Basta un paio di baffi”, con Antonia Liskova e Sergio Assisi. La pellicola fa parte del ciclo “Purché finisca bene” che è andato in onda sul primo canale del Cavallino dal 2014. I film sono 15, di cui “Purché finisca bene – Basta un paio di baffi” è il numero 9, uscito a gennaio del 2019. Il film è una commedia degli equivoci diretta da Fabrizio Costa. Nel cast, oltre ad Antonia Liskova e Sergio Assisi, ci sono anche Marco Bonini ed Euridice Axen. Interpretano rispettivamente i ruoli di Sara, Luca, Sergio e Giada Del Re. “Da bambina ero l’unica femmina e la più piccola di dieci cugini: ho imparato a difendermi, ma ogni Natale chiedevo a Gesù di diventare maschio. Venticinque anni dopo sono stata accontentata: un triplice salto mortale perché dovevo recitare una donna, che finge di essere uomo, con tanto di parrucca, fasce sul seno, gomma piuma, postura mascolina e i 40 gradi di Bari d’estate dove abbiamo girato. Ogni tanto qualche pezzo scivolava via”, ha raccontato la Liskova all’ANSA. Le riprese si sono svolte in Italia, precisamente in Puglia, tra Bari, Monopoli e Conversano.

Purché finisca bene – Basta un paio di baffi, la trama del film

Ecco la trama del film “Purché finisca bene – Basta un paio di baffi” in onda su Rai 1 questa sera, giovedì 1 settembre, alle 21.25. Sara (Antonia Liskova), timida e talentuosa, sogna di diventare chef. Dopo l’ennesima delusione, arriva l’occasione della vita: al ristornate preferito di Sara cercano un cuoco. La donna è perfetta per il lavoro, ma il proprietario Luca (Sergio Assisi) vuole assumere a tutti i costi un uomo. Con l’aiuto del suo amico Sergio (Marco Bonini), Sara si traveste da uomo e diventa Andrea, che ottiene subito il posto nel ristorante di Luca. Ma le cose si complicano: Sara si innamora di Luca, la cui sorella, Paola, si innamora di lei, credendolo uomo. Il finale sarà a sorpresa e si inquadra nella tradizione della commedia degli equivoci.

