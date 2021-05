Purché finisca bene Basta un paio di baffi/ Su Rai 2 il film con Antonia Liskova

Purché finisca bene Basta un paio di baffi sarà trasmesso stasera, domenica 30 maggio, su Rai 2. Ogni episodio è auto conclusivo e rappresenta una riflessione sulla vita in Italia al giorno d’oggi. Basta un paio di baffi è andato in onda per la prima volta il 2 gennaio 2019 poiché fa parte della terza stagione della serie. L’episodio è stato diretto da Fabrizio Costa e ha come interpreti principali Sergio Assisi e Antonia Liskova.

Si tratta di un film girato con intelligenza per la televisione che riesce a far riflettere non senza provocare la risata continua di un pubblico che rimarrà attaccato alla tv dall’inizio alla fine.

Purché finisca bene Basta un paio di baffi, la trama del film

Soffermiamoci da vicino ora sulla trama di Purché finisca bene Basta un paio di baffi. Sara è una giovane donna che ha un grande sogno: fare lo chef in un ristorante importante. Un giorno, mentre è in cerca di lavoro, viene a sapere che il suo ristorante preferito è rimasto senza cuoco. Convincere il proprietario a farsi assumere non è facile.

Luca infatti è un uomo ormai disilluso dall’amore dopo il naufragio di un rapporto importante, e non ne vuole sapere di avere una donna in cucina. Messa alle strette a Sara non resta che fare una cosa: fingersi uomo! Con l’aiuto di un amico (e di un bel paio di baffi) diventa così Andrea e riesce a farsi assumere. Ben presto però tra lei e Luca inizia a nascere del tenero, e la cosa potrebbe anche farsi imbarazzante e pericolosa.

