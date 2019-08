Purché finisca bene, Un marito di troppo/ Su Rai 1 il film con Cristiana Capotondi

Purché finisca bene Un marito di troppo arricchisce la programmazione televisiva di Rai 1 prevede per la prima serata questa domenica 11 agosto 2019 a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una divertente commedia televisiva italiana prodotta nel 2014 con alla regia diversi esponenti del settore come nel caso di Luca Ribuoli. Facendo riferimento a questo particolare episodio televisivo nel cast troviamo diversi attori piuttosto apprezzati e famosi d’Italia come Cristina Capotondi, Flavio Parenti e Giorgio Marchesi. La pellicola è stata prodotta da raifiction in collaborazione con Pepito Produzioni.

Purché finisca bene un marito di troppo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Purché finisca bene, Un marito di troppo. Alessia una giovane produttrice musicale che all’età di 32 anni si trova già collaborare con una delle più importanti etichette discografiche presenti nel panorama italiano. Nata e cresciuta nella città di Torino si è spostata per esigenze di natura professionali a Milano dove si è venne inserita all’interno di un contesto sociale piuttosto complesso e soprattutto ha saputo trovare quello che sembra essere il proprio grande amore. Seppur nata in una famiglia di umili origini soprattutto essendo riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo con tanta fatica e soprattutto una enorme gavetta decide di ricrearsi una reputazione basata sulle bugie facendosi passare per la figlia di un noto imprenditore Torinese che tuttavia aveva conosciuto soltanto perché il proprio padre era alle sue dipendenze in passato. Questo suo tentativo di nascondere le proprie origini ai suoi nuovi amici di Milano ben presto si dimostrerà un boomerang a pericolosissimo che potrebbe mettere in discussione tutte le certezze costruite con tanta fatica e soprattutto il matrimonio con un giovane avvocato che arriva da una famiglia piuttosto benestante della borghesia milanese. Naturalmente le difficoltà e soprattutto le bugie si faranno presenti non appena il giovane avvocato dimostrerà la propria esigenza nel conoscere il futuro suo però e soprattutto l’ambiente all’interno del cuore la propria promessa sposa ha saputo migliorare le proprie conoscenze in campo artistico. Alessia dovrà quindi cercare di gestire la situazione evitando traumi che in realtà si dimostreranno un bene per costruire un futuro non basato su bugie ma su solide verità anche perché nel proprio passato c’è già stato un matrimonio finito in maniera piuttosto male.

