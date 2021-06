Pure Country: una canzone nel cuore/ Su Canale 5 il film con Kaitlyn Bausch

Pure Country: una canzone nel cuore va in onda oggi, 30 giugno, su Canale 5 a partire dalle 16,50. È un film del 2017 di produzione Statunitense, di genere musicale e drammatico. Il regista è Damon Santostefano e gli interpreti principali sono: Kaitlyn Bausch, Cozi Zuehlsdorff, Jerri Tubbs, Lawrence Turner. Si tratta del classico film proiettato durante l’estate nel pomeriggio, una storia d’amore come tante altre che cerca di essere malinconica ma in alcuni momenti finisce per diventare anche un pochino patetica. Nonostante questo riesce ad attirare un pubblico medio e dalla lacrima facile che cerca in televisione qualcosa di convenzionale e con un finale consolatorio. Nonostante il ritmo a volte sia piuttosto rallentato ci propongono quello che ci aspettiamo e questo può essere per il pubblico un terreno fertile per l’empatia.

Pure Country: una canzone nel cuore, la trama

La storia di Pure Country: una canzone nel cuore è quella di due sorelle adolescenti accomunate da una bella voce e dalla passione per la musica country: hanno un sogno nel cassetto, quello di esibirsi in tutta Nashville. Casualmente, un giorno, trovano una lettera appartenuta al padre defunto mentre combatteva in Iraq, che loro, purtroppo non hanno mai conosciuto. Decidono, così, di indagare su di lui per riuscire a conoscere qualcosa di più del proprio passato.

Ed è qui che il destino ci mette lo zampino, perché, per conoscere le proprie origini, devono attraversare tutto il Tennessee e raggiungere la loro adorata Nashville. Qui scoprono un segreto tenuto nascosto a lungo, il padre, in realtà, prima di conoscere la loro madre, ha intrapreso una carriera nel mondo musicale, diventando un famoso cantante country. Le ragazze comprendono che quello che consideravano solo un dono, è un loro fattore ereditario e, quindi, si convincano maggiormente a coronare il loro sogno, anche per omaggiare la memoria del padre perduto.

