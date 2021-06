Pure country una canzone nel cuore/ Su Canale 5 il film con Kaitlyn Bausch

Pure country una canzone nel cuore andrà in onda oggi, mercoledì 9 giugno, a partire dalle ore 16.30, nel primo pomeriggio di Canale 5. Il film di genere drammatico musicale è stato girato nel 2017 in Usa, il regista è Damon Santostefano ed è stato distribuito dalla Warner Bros. Hanno preso parte all’opera alcuni attori già noti al grande pubblico, ci sono Kaitlyn Bausch, Cozi Zuehlsdorff ovvero Ada e Piper Spencer, Amanda Detmer, Laura Bundy.

Pure country una canzone nel cuore, la trama

Soffermiamoci sulla trama di Pure country una canzone nel cuore. Ada e Piper sono due adolescenti con una dote canora incredibile, difatti le due ragazze hanno un sogno nel cassetto: quello di potersi esibire sui palchi di tutta Nashville per deliziare il pubblico con la loro voce.

La famiglia però non approva la scelta delle due ragazze spronandole a studiare per migliorarsi sempre di più. Entrambe sentono molto la mancanza della figura paterna, il loro padre infatti era un militare di stanza in Iraq che purtroppo è deceduto in guerra senza che potessero conoscerlo. Un giorno però riescono a trovare una lettera del papà ed iniziano ad indagare sulle sue origini. le ragazze intraprenderanno un viaggio che le porterà a girare per tutta Nashville e conoscere nuove persone.

Avranno l’opportunità di visitare i luoghi in cui il loro padre aveva vissuto e scoprire che la loro voce è un dono che lui stesso gli ha lasciato in eredità. Il padre delle sorelle Piper era infatti un cantante country prima di diventare un militare e ancor prima di conoscere la loro madre. Contente per questa loro nuova scoperta, approfitteranno delle possibilità che si aprono davanti a loro per potersi esibire non solo per farsi conoscere ma anche per realizzare quello che era il sogno del loro papà.

