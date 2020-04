Pure Country – Una canzone nel cuore/ Su Canale 5 il film con Ronny Cox

Pure Country – Una canzone nel cuore va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2017 distribuita con titolo originale Pure Country Pure Heart con la regia che è stata affidata a Damon Santostefano il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questa pellicola sono presenti tra gli altri Kaitlyn Bausch, Cozi Zuehlsdorff, Laura Bell Bundy, Ronny Cox e Amanda Detmer.

Pure Country – Una canzone nel cuore, la trama del film

Ecco la trama di Pure Country – Una canzone nel cuore. In una piccola cittadina americana vivono due ragazze che oltre ad essere sorelle sono anche legate da una straordinaria passione che hanno per il mondo della musica. Loro apprezzano particolarmente il genere country ma il desiderio che dà sempre cullano è quello di potersi un giorno esibite in uno dei tanti locali presenti nella città americana di Nashville dove è nato e soprattutto è cresciuto uno dei più grandi talenti di musica internazionale come Elvis Presley. Le due sorelle hanno sempre vissuto all’interno della loro famiglia che peraltro è caratterizzata da un’incredibile unione che ha sempre visto i vari componenti aiutarsi tra di loro. Decise a realizzare questo modo grandissimo sogno le due sorelle iniziano non solo a proporre della musica davvero straordinaria con tanto di esibizioni impeccabili dal punto di vista vocale ma anche e soprattutto a scoprire sempre maggiori informazioni sul conto del loro defunto padre. Nello specifico entrano in possesso di una lettera che è stata scritta dal loro padre è che dalla quale si riescono ad ottenere informazioni più dettagliate sul suo carattere soprattutto su quello che ha fatto.

Le due donne Infatti scopriranno che anche il loro papà era un grande appassionato di musica e che soprattutto prima di conoscere la loro madre quindi mettere su famiglia aveva un grande desiderio di potersi esibire nel mondo della musica diventando magari uno dei principali artisti di livello nazionale. Dopo aver conosciuto la loro madre e soprattutto aver messo su famiglia ha dovuto pensare alle esigenze di tutti e quindi decisa l’epoca di arruolarsi e nel corpo dei Marines degli Stati Uniti d’America e soprattutto di prendere parte a diverse missioni internazionali tra le quali purtroppo la terribile guerra in Iraq durante la quale perse la vita. Grazie a questa lettera dei due sorelle proveranno nuove energie soprattutto grande passione per poter continuare nel percorso che potrebbe vederle finalmente realizzare il loro sogno musicale. Inoltre dalla lettera avranno una nuova conferma della grande rapporto che unisce i vari componenti della loro famiglia.



