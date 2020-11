PURPLE DISCO MACHINE E SOPHIE AND THE GIANTS/ Versione spettacolare di Hypnotized

Purple Disco Machine e Sophie And The Giants virtualmente sul palco di X Factor 2020 grazie alla tecnologia di Sky Wi Fi. Con il brano Hypnotized regalano una partenza frizzante al live show, con una terza puntata che si preannuncia nuovamente ricca di emozioni. A fare da apripista, anche se in collegamento da casa, c’è Alessandro Cattelan che svela un particolare sull’esibizione appena andata in onda: “Fate un grande applauso a Purple Disco Machine e Sophie And The Giants che non sono fisicamente sul palco! Io mi sono goduto quest’esibizione a casa a Milano grazie a Sky Wi Fi: semplice potente e spettacolare”. Anche questa sera, come accaduto la settimana scorsa, il conduttore Cattelan non c’è. Nemmeno i Purple Disco Machine e Sophie And The Giants sono presenti fisicamente in studio X Factor 2020, ma l’esibizione è pienamente riuscita. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Chi sono Purple Disco Machine e Sophie And The Giants?

Purple Disco Machine e Sophie And The Giants sono tra gli ospiti del terzo live di X Factor 2020, il talent show musicale trasmesso su Tv8. Il duo musicale sarà sul palco con “Hypnotized”, uno dei brani di maggior successo dell’estate. Numeri da capogiro per il brano: 45 milioni di stream e 15 milioni di visualizzazioni su YouTube che hanno permesso al duo tedesco di conquistare il primo posto in Italia nella speciale classifica di Shazam, ma anche il secondo posto nella classifica Earone. Un successo strepitoso per Tino Piontek che solo in Italia ha venduto più di 70mila copie conquistando anche il disco di platino. Il disc jockey e produttore discografico, intervistato da revenews.it, ha raccontato come è nata la collaborazione con Sophie & The Giants per il brano “Hypnotized”. “Non ci saremmo mai aspettati tutto questo successo, specialmente in Italia” – ha esordito il produttore discografico – “ho pensato molto al perché proprio in questo paese il singolo abbia avuto tutto questo riscontro. Sapevamo che la canzone era speciale già quando la scorsa estate abbiamo iniziato a lavorarci”. L’idea di coinvolgere Sophie è arrivata durante la fase conclusiva della versione strumentale della demo: “ho pensato che Sophie fosse la persona giusta per cantarci sopra e infatti se ne è uscita con questa fantastica top line. Abbiamo deciso di rilasciarla come singolo, ma non mi sarei mai aspettato un simile riscontro”.

Purple Disco Machine e Sophie And The Giants: “Hypnotized credo piaccia…”

Il successo di Hypnotized dei Purple Disco Machine e Sophie And The Giants è stato davvero travolgente e di questo Tino è leggermente stupito anche se ha cercato di darsi una spiegazione. “Credo che forse piaccia perché la canzone ha un sound italo disco che agli italiani piace ancora molto” – ha detto il disc jokey – “o forse perché, a causa della pandemia, della crisi e del Coronavirus, ha aiutato le persone in questo momento difficile. La gente ha bisogno di ascoltare qualcosa di positivo, con delle vibes felici. Il testo è molto allegro e penso che le persone avessero bisogno dell’energia positiva di questo brano”. Parlando proprio dell’emergenza sanitaria e della pandemia di Coronavirus ha sta interessando tutto il mondo, il produttore discografico non nasconde di aver avuto delle difficoltà: “all’inizio è stato difficile. Per 5-6 anni ho fatto tour 200 giorni all’anno. Improvvisamente, da un momento all’altro, ero a casa seduto a non far nulla. Per carità, è stato bello. Sono stato con la mia famiglia e i miei figli, ma mi è mancato viaggiare, stare fuori, vedere le reazioni dei fan alle mie canzoni. Una cosa è stare in studio a comporre e un’altra suonare per le persone e vedere come reagiscono. I sorrisi e i loro volti mi sono mancati”.



