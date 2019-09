Puskas Arena: Rammstein a tutto volume di notte/ Canzone in loop a causa di un guasto

Problema tecnico al nuovo stadio di Budapest, la Puskas Arena, e per tutta la notte sono suonate assordanti le canzoni dei Rammstein. Come riferito dai colleghi dell’edizione online de La Gazzetta dello Sport, nella notte fra lunedì 16 e martedì 17 settembre, sono riecheggiate per diverse ore i brani del noto gruppo metal tedesco (precisamente di Berlino), famoso per diversi pezzi nella loro lingua madre, come ad esempio “Deutschland”. Tutta colpa, come detto in apertura, di un guasto tecnico all’impianto audio dello stadio ungherese, che ha fatto si che la canzone suddetta, e le sue parole “Deutschland, mein Herz in Flammen Will dich lieben und verdammen Deutschland” (Germania, il mio cuore in fiamme. Non voglio mai lasciarti), venissero riprodotte pressochè all’infinto, e soprattutto, ad altissimo volume.

ALLA PUSKAS ARENA SUONANO I RAMMSTEIN TUTTA NOTTE

Ovviamente sono stati diversi i cittadini residenti nelle zone limitrofe lo stadio che hanno passato una notte insonne a causa del rumore assordante, e subito dopo è giunta la spiegazione del baccano con annesse le scuse da parte dello stesso stadio. “Ci scusiamo con i residenti delle strade circostanti per gli eventuali disagi creati”. Questo il post integrale pubblicato sulla pagina Facebook della Puskas Arena: “Un rumore spiacevole è stato sentito dalla Puskas Arena nella notte fra lunedì e martedì, e secondo l’appaltatore è stato causato da un problema tecnico. Sono state prese tutte le misure necessarie per garantire che quanto accaduto non si ripeta più in futuro”. Poi il post prosegue e si conclude così: “Siamo fiduciosi che la Puskas Arena sarà uno stadio di livello mondiale che farà la differenza, grazie anche all’area verde che sorgerà attorno ad essa”. Lo stadio sarà completato entro poche settimane, e il prossimo 15 novembre verrà inaugurato con la sfida fra la nazionale ungherese e quella dell’Uruguay.

