Putin alla Messa Pasqua ortodossa 2022/ Video: al Cristo Salvatore con sindaco Mosca

Vladimir Putin ha partecipato alla Messa pasquale ortodossa nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Lo riferisce l’agenzia russa Ria Novosti, spiegando che al fianco del presidente della Federazione Russa c’era il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin. La conferma è poi arrivata dalle immagini trasmesse dalla televisione russa. A celebrare la funzione è stato il patriarca di Mosca, Kirill. Vestito con abito blu scuro, camicia bianca e cravatta viola scuro, Putin è stato ripreso in piedi ad un lato della cattedrale mentre teneva una candela rossa accena. Durante la cerimonia è stato ripreso più volte. Ad esempio, quando il patriarca della Chiesa ortodossa ha annunciato: “Cristo è risorto“.

Vladimir Putin si è unito agli altri membri della congregazione rispondendo: “Davvero è risorto“. La Chiesa ortodossa celebra la Pasqua nella prima domenica dopo la luna piena dopo l’equinozio di primavera nell’emisfero settentrionale. Per questa particolarità astronomica, la Pasqua ortodossa coincide con quella celebrata dai cristiani di rito occidentale solo ogni tre o quattro anni.

PASQUA ORTODOSSA E GUERRA IN UCRAINA

Si tratta del primo anno dopo la pandemia Covid che la Russia celebra la Pasqua ortodossa senza restrizioni sanitarie. Infatti, erano presenti molti fedeli. Da quando è salito al potere, nel 2000, Putin ha saltato le Messe pasquali nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca solo due volte. La prima nel 2003, ma l’assenza era dovuta in visita ufficiale in Tagikistan, poi nel 2020 a causa del lockdown per il Covid. Inoltre, Putin partecipa in maniera regolare alle principali celebrazioni religiose, a Natale in chiese fuori Mosca e a Pasqua nella cattedrale di Cristo Salvatore.

La Chiesa ortodossa ha fortemente sostenuto l’operazione militare speciale del leader del Cremlino in Ucraina, ma sabato in una funzione all’aperto a Mosca Kirill ha detto che spera che il conflitto in Ucraina finisca rapidamente, pur non condannandolo. Le sue dichiarazioni a sostegno dell’intervento della Russia hanno diviso però la Chiesa ortodossa mondiale.

Putin is celebrating Orthodox Easter alongside the mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, who he normally does this with instead of the actual family he doesn’t acknowledge in public pic.twitter.com/S0lwXwboex — max seddon (@maxseddon) April 23, 2022













