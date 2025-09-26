Putin ha annunciato che la Russia avrà il primo reattore nucleare a ciclo chiuso al mondo: permetterà di riutilizzare fino al 95% delle scorie

La Russia sembra essere pronta a fare l’ennesimo punto avanti nella produzione di energia nucleare con il presidente Vladimir Putin che ha recentemente annunciato la costruzione del primo reattore a “ciclo chiuso” con il quale sarà possibile riprocessare le scorie nucleari prodotte dal primo ciclo produttivo per reimmetterle nel sistema e produrre nuova energia a costo (quasi) zero: si tratterebbe – se confermato – di uno sviluppo importante unico al mondo, dato che pur esistendo reattori nucleari a ciclo chiuso, nessuno raggiunge l’efficienza dichiarata da Putin.

Prima di arrivare alle parole del presidente russo, è importante dire che attualmente la produzione di energia nucleare è in larga parte definita a “ciclo aperto”: l’uranio impiegato per produrre l’energia, dopo aver svolto il suo compito viene scomposto in quelle normalmente definite scorie che vengono poi – nei sistemi aperti – conservate fino al momento in cui non rappresenteranno più (tra migliaia di anni) un pericolo.

Nettamente diverso è, invece, il “ciclo chiuso” perché in questo caso le scorie dell’energia nucleare – in forma liquida – subiscono un delicato e complesso processo di lavorazione che permette di estrarre nuovamente dal loro interno i prodotti ad alta radioattività (soprattutto uranio, ma anche plutonio) per impiegarli in un secondo ciclo produttivo di energia: sistemi simili attualmente sono utilizzati nel Regno Unito, in Francia e in Giappone, con un recupero in media pari al 7% del totale delle scorie.

Putin annuncia il primo reattore nucleare a ciclo chiuso: sarà operativo a partire dal 2030

Venendo alle novità, secondo le dichiarazioni di Putin gli ingegneri russi in questi anni sono riusciti a sviluppare una nuova forma di reattore nucleare a ciclo chiuso completamente autosufficiente (a differenza, per esempio, della Francia che raccoglie le scorie di tutti i reattori per “riciclarle” in un unico stabilmente, con un processo che impiega circa 5 anni) che dovrebbe essere operativo già a partire dal 2030.

Secondo Putin, nel reattore nucleare a ciclo chiuso della Russia si riuscirà a riciclare fino al “95% del combustibile esaurito” risolvendo entrambi gli attuali principali problemi dell’energia prodotta dagli atomi: da un lato l’ovvia esigenza di garantirsi importante scorte (nel mondo limitate) di uranio; dall’altro quello ancor più importante dello smaltimento dei rifiuti radioattivi che diventeranno migliaia di tonnellate in un futuro in cui tutto il mondo userà gli atomi per produrre energia.

Peraltro, nel suo discorso Putin ha voluto anche assicurare i partner mondiali che quando il nuovo reattore nucleare sarà messo a punto e completamente operativo, non imporrà alcun “colonialismo tecnologico“, fornendo tutte le informazioni utili affinché la tecnologia venga replicata anche altrove; mente al contempo ha assicurato il mondo intero che continuerà a impegnarsi per la non proliferazione delle armi atomiche dato che i reattori a ciclo chiuso permettono di ottenere anche il plutonio, fondamentale per costruire le bombe.