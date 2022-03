“Putin deve vincere la guerra”/ Orsini choc in tv: “Se perde userà bomba atomica”

La guerra in Ucraina prosegue e cresce la preoccupazione per un possibile utilizzo della bomba atomica da parte della Russia. Dal Cremlino l’allarme è stato chiaro: verrà usata solamente se la stessa Russia dovesse essere sotto minaccia. A parlarne, a Cartabianca, è stato Alessandro Orsini, sociologo e professore di sociologia del terrorismo internazionale: “Se porremo Vladimir Putin in una condizione disperata, certamente userà la bomba atomica”.

Tribunale dell'Aia apre indagine per crimini di guerra in Ucraina/ Atti da 2013 a ora

A Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, le dichiarazioni del sociologo hanno fatto discutere: “Putin si sta sgolando, ce lo sta dicendo da molto tempo. Noi ripetiamo ‘certamente, non userà la bomba atomica’. Putin ha detto in una conferenza con il presidente francese Macron ‘so che sono inferiore alla Nato, ma ho la bomba atomica’. Se davvero Putin, in un condizione disperata in cui rischia di perdere la guerra in Ucraina, dovesse usare la bomba atomica, l’Europa sarebbe moralmente corresponsabile”.

"Uccidere Putin per fermare la guerra"/ Quirico: "È piano di Biden, Nato e Europa"

Orsini: “Putin deve vincere la guerra”

Dichiarazioni che hanno fatto discutere e non poco quelle di Alessandro Orsini, sociologo e professore di sociologia del terrorismo. Dopo le parole a Cartabianca, in studio si è aperto un dibattito. Al professore sono arrivate varie domande, tra cui: “Quindi bisogna far vincere la guerra a Putin per evitare il rischio legato alla bomba atomica?”. Lui non ha dubbi e annuisce: “Se si pone il discorso in quest’ottica, dico facciamo vincere la guerra a Putin”.

Il sociologo ha proseguito criticando in un certo senso le pesanti sanzioni arrivate alla Russia. Secondo lui, infatti, si tratta di una tecnica sbagliata che andrebbe rivista: “Stiamo dando le armi agli ucraini perché vogliamo che uccidano i soldati russi. Dovremmo vincolare le sanzioni al numero di bambini morti e fare un’operazione diplomatica ammorbidendo Zelensky e Putin e riconoscere il Donbass e la Crimea”.

Aldo Montano difende moglie russa Olga: "Preso distanze da tutto"/ "Non viviamo bene"

Prof. #Orsini: #Europa non sta facendo nulla per fermare la guerra, anzi la alimenta

Lavorare per la pace è una professione, esistono tecniche precise, ognuna delle 2 parti deve rinunciare a qualcosa, #Zelensky deve capire che non lo seguiremo nella terza guerra mondiale pic.twitter.com/VWKzjwKRNG — ILupo Nero🐺 ❄️ (@ILupobianco) March 22, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA