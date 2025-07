Durante il festival "Russia-Connecting Hearts", il presidente Putin ha ricordato l'importanza delle famiglie numerose per il futuro della nazione

Si sta celebrando in questi giorni l’evento “Russia-Connecting Hearts” al quale è intervenuto il presidente Vladimir Putin con un breve discorso nel quale ha ricordato come la famiglia – specialmente se numerosa – è il vero e proprio cuore pulsante del paese, pilastro imprescindibile per garantire un futuro solido alla nazione, spiegando che il suo governo continua a lavorare incessantemente a misure di sostegno alla natalità.

Prima di arrivare alle parole di Putin, vale la pena fare un passo indietro per spiegare che l’evento “Russia-Connecting Hearts” è stato lanciato per la prima volta lo scorso anno – definito in Russia l’anno “della Famiglia” -: si tratta di un ampio festival nel corso del quale più di 200 coppie hanno scelto di celebrare il loro matrimonio, accompagnati (naturalmente) da parenti e amici nel corso di una cerimonia privata, ma aperta a chiunque.

Oltre all’effettiva celebrazione delle nozze, il festival russo prevede anche una serie di attività propedeutiche al matrimonio come veri e propri corsi per le nuove famiglie – tra laboratori didattici, lezioni di psicologia familiare e approfondimenti sulle diverse culture nuziali -: come ha ricordato Putin nel suo breve intervento, si tratta di un evento relativamente nuovo (giunto, appunto, alla seconda edizione), ma che ha già saputo gettare le basi per alcune nuove “tradizioni”.

Vladimir Putin: “Senza famiglie numerose non c’è futuro per il popolo russo”

Lasciando da parte il festival – che si chiuderà il prossimo 11 luglio – è interessante soffermarci sulle parole di Putin che ha ricordato durante l’apertura delle celebrazioni che “la famiglia in Russia è stata e rimane il valore più alto“, vero e proprio “pilastro della società” nel quale nascono e sviluppano i “veri figli della Patria”, raccogliendo “le tradizioni di servizio patriottico, il rispetto per le conquiste militari e per lavorative degli antenati”.

In tal senso, Putin ha ricordato che “il sostegno alla maternità e all’infanzia” e il “rafforzamento dell’istituzione familiare e del matrimonio”, oltre che “l’assistenza alle famiglie giovani e numerose sono tra le nostre priorità assolute”: proprio nelle famiglie, secondo il presidente russo, “si gioca il futuro del popolo” ed è in tal senso che diventa fondamentale “sviluppare efficacemente misure di politica demografica, economica e sociale” in una costante “cooperazione costruttiva tra le autorità e le associazioni pubbliche e religiose”.