“Putin ha il Parkinson: dimissioni a inizio 2021″/ The Sun: “Nominerà nuovo premier”

La notizia lanciata questa mattina dal The Sun ha del clamoroso: Vladimir Putin avrebbe il Parkinson, presidente russo verso le dimissioni all’inizio del 2021. Il tabloid cita fonti di Mosca e mette in risalto diversi episodi “a conferma” dell’indiscrezione: molti osservatori del Cremlino hanno notato che Putin potrebbe avere sintomi riconducibili al morbo di Parkinson. Come spiegato dal quotidiano, in alcune sequenze le gambe del presidente russo sembrano essere in costante movimento, così come il suo braccio mentre tiene una penna tra le mani. Potrebbe giungere presto al termine il regno di Vladimir Putin, al potere da oltre 20 anni: il The Sun evidenzia che la compagna di Putin, l’ex ginnasta Alina Kabaeva, starebbe tentando di convincerlo in tutti i modi di lasciare la poltrona da presidente per prendersi cura del suo stato di salute.

“PUTIN HA IL PARKINSON: DIMISSIONI NEL 2021”

Il The Sun spiega che l’indiscrezione su Vladimir Putin e il Parkinson troverebbe una conferma nell’approvazione in Parlamento per renderlo senatore a vita in caso di dimissioni. Ma non solo: il Parlamento ha inoltre approvato un testo per garantirgli l’immunità legale fino alla sua morte. Non ci resta che attendere una replica dal Cremlino, anche se nel corso delle prossime ore non sono mancate ulteriori conferme. Pensiamo alle parole del professore Valery Solovei, che ha confermato apertamente l’ipotesi che Putin abbia il Parkinson, sottolineando che la compagna – insieme alle figlie Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova – è in pressing per farlo dimettere: «La famiglia ha una grande influenza su di lui. Intende rendere pubblici i suoi piani di passaggio di consegne a gennaio». L’esperto ha inoltre rimarcato che Putin prestò nominerà un nuovo primo ministro, già “preparato” per tempo.



