Putin dichiara che il riarmo della Nato non è una minaccia per Mosca e si dice pronto a incontrare Zelensky, ma mette in dubbio la sua legittimità

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di essere disponibile a un confronto diretto con Volodymyr Zelensky, ma solo in una fase finale dei negoziati, chiarendo che l’ostacolo non è la disponibilità al dialogo bensì l’incertezza su chi, in Ucraina, possa oggi firmare accordi validi e duraturi: in un incontro riservato con i rappresentanti delle principali agenzie stampa internazionali, tenutosi a margine del Forum economico di San Pietroburgo, il leader del Cremlino ha affrontato apertamente il tema dell’autorità politica a Kiev, ricordando che il mandato di Zelensky, secondo la Costituzione ucraina, sarebbe scaduto nel maggio 2024 e non risulterebbe prorogabile nemmeno in tempo di legge marziale.

Putin ha sostenuto che, in assenza di una figura istituzionalmente legittimata, qualsiasi documento sottoscritto potrebbe essere facilmente revocato da un successore, mettendo a rischio la stabilità di un eventuale accordo, non ha escluso un faccia a faccia con l’attuale presidente ucraino, ma ha lasciato intendere che un incontro avrebbe senso solo come fase conclusiva, utile a ratificare un’intesa già delineata.

La questione della legittimità dell’interlocutore non è un dettaglio tecnico ma uno dei punti centrali della posizione russa, che continua a considerare il conflitto come legato più alla cornice istituzionale che non a una semplice disputa territoriale: in questo contesto, il Cremlino ha ribadito la volontà di trattare anche con rappresentanti dell’attuale amministrazione di Kiev, ma a condizione che ci siano basi legali riconosciute, diversamente, ha avvertito, il rischio è che tutto venga annullato dal prossimo governo, vanificando mesi di trattative.

Il presidente russo ha poi parlato delle relazioni con l’Occidente, affermando che Mosca resta aperta al dialogo anche con i partner europei, ma non ha nascosto lo scetticismo nei confronti del ruolo della Germania: in particolare, ha espresso dubbi sulla capacità del nuovo cancelliere Friedrich Merz di porsi come mediatore efficace nel conflitto ucraino, sostenendo che Berlino – come altri governi europei – avrebbe scelto di abbandonare la via del dialogo per puntare a una “sconfitta strategica” della Russia sul campo.

Secondo Putin, non si può pensare di mediare se non si mantiene una posizione neutrale, e questo – ha spiegato – non è il caso attuale della Germania, nonostante ciò, il capo del Cremlino ha dichiarato che i canali di comunicazione con l’Europa potrebbero riaprirsi, ma servirà un cambio di atteggiamento da parte dei Paesi UE, che finora – a suo dire – hanno interrotto i rapporti quando hanno deciso di schierarsi apertamente a favore dell’Ucraina.

Putin e la NATO: “Il riarmo non è una minaccia, chi parla di attacco russo non ci crede davvero”

Sulla questione dell’espansione militare della NATO, Putin ha adottato toni insolitamente distesi, definendo il rafforzamento dell’Alleanza Atlantica non come una minaccia reale alla sicurezza russa ma come una dinamica prevedibile, che Mosca osserva con attenzione ma senza allarmismi, perché, a suo dire, chi oggi afferma che la Russia stia preparando un’aggressione diretta ai Paesi NATO, in realtà, non crede realmente a questa possibilità surreale – un messaggio chiaro, anche se pronunciato in forma indiretta, rivolto a coloro che continuano a descrivere il conflitto ucraino come il primo passo di un’offensiva più ampia verso l’Occidente.

In un contesto di forti tensioni diplomatiche e militari, la dichiarazione ha provocato reazioni contrastanti, ma offre un’indicazione precisa sull’intenzione del Cremlino di controllare la narrativa legata alla sicurezza internazionale: Putin sembra voler distinguere il conflitto ucraino da qualunque idea di espansione militare, e al tempo stesso disinnesca le accuse più gravi mosse dai Paesi membri della NATO, riducendo il riarmo a una scelta politica che – secondo Mosca – non rappresenta motivo sufficiente per scatenare una risposta armata.

In questo scenario, il Cremlino punta a mostrare razionalità, autocontrollo e apertura tattica, lasciando però intendere che la posizione russa non cambierà sul piano dei principi e a conferma di ciò, Putin ha affermato che considera “verosimile” l’idea – espressa da Donald Trump – secondo cui la guerra in Ucraina non sarebbe mai iniziata se fosse stato ancora alla Casa Bianca nel 2022: un riferimento che appare tanto provocatorio quanto funzionale a rafforzare il messaggio di Mosca, che da mesi insiste sulla responsabilità strategica dell’Occidente nell’escalation del conflitto.

Nonostante i segnali di apertura, non c’è un cambio di rotta sostanziale: la posizione russa rimane improntata alla prudenza e al controllo degli equilibri interni ed esterni, ma ad ogni modo, nel momento in cui si torna a parlare di colloqui, resta centrale la domanda su chi avrà davvero l’autorità – e la credibilità – per firmare la pace.