In un lungo discorso, Putin ha accusato l'occidente di alimentare la guerra in Ucraina dicendosi pronto a reagire alla militarizzazione europea

Intervenuto in un summit al Valdai International Discussion Club, il presidente russo Vladimir Putin ha intrattenuto un lungo discorso davanti a una platea che – grazie agli streaming aperti da diversi quotidiani mondiali – è diventata presto internazionale, riflettendo sull’attuale polarizzazione del mondo, sulla crisi in Ucraina e – forse soprattutto – sul ruolo che l’Occidente ha avuto e sta avendo nell’alimentare un conflitto che gli stessi occidentali hanno causato.

TERZA GUERRA MONDIALE/ Dalla foto di Hanoi a Israele, perché solo il Papa fa ancora (vera) diplomazia?

Aprendo il suo lungo discorso, Putin ha spiegato che l’attuale situazione di “multipolarità” del mondo sarebbe stata una “conseguenza diretta del tentativo dei paesi occidentali di stabilire l’egemonia” sul resto del mondo in un fallimento che era solo “questione di tempo” e che si sarebbe potuto evitare.

AFFARI USA/ Accordi da 12 mld con Kazakistan e Uzbekistan, ecco perché Trump mira ai "vicini" di Xi

Secondo il russo, infatti, ai tempi dell’URSS l’Occidente avrebbe dovuto accettato le proposte di cooperazione offerte dalla Russia e reiterate – ha spiegato Putin – solamente nel 2000 quando chiese di “aderire alla NATO (..) nel tentativo di allentare le tensioni” scontrandosi contro il “rifiuto occidentale”.

“L’establishment” occidentale, però, ha iniziato ad alimentare “le tensioni” andando ben oltre “la legge” al fine di mantenere – spiega sempre Putin – il suo potere, arrivando a cercare di isolare completamente – secondo il presidente in un misero “fallimento” – la Russia che oggi pur avendo sulle spalle “sanzioni che avrebbero potuto distruggere (..) un’intera coalizione di Stati” continua a restare in piedi.

SCENARIO/ Sapelli: la guerra con la Russia è più vicina, ma possiamo ancora evitarla

Putin minaccia l’Europa: “Risponderemo in modo convincente alla militarizzazione”

Passando alle tensioni con l’Europa, Putin ha definito del tutto “assurde” le voci dei leader europei che sostengono che “la guerra con i russi è praticamente alle porte”, precisando che nessuno al Cremlino sta “pianificando di attaccare la NATO”: una tesi a suo avviso del tutto “impossibile da credere” ma usata per alimentare “un’isteria” collettiva.

Isteria che, secondo il presidente russo, pur sembrano funzionare “sul loro stesso popolo” non porterà a nulla se non a nuove – evitabili – tensioni, invitando i politici UE a iniziare ad “affrontare i numerosi problemi dei loro Paesi” che la stanno spingendo l’Unione “ai margini della competizione globale” in una totale irrilevanza.

In questa isteria, però, per Putin resta il fatto che “non possiamo ignorare ciò che sta accadendo” con la militarizzazione del Vecchio continente e che a suo avviso rappresenta una vera e propria minaccia per “la nostra sicurezza”: una minaccia – promette Putin – che “stiamo monitorando” e per la quale arriverà una “risposta (..) convincente” perché non ci può essere sicurezza per nessuno “a discapito di quella di altri paesi”.

Putin: “La Russia in questi anni è stata in guerra contro tutti i paesi della NATO”

Parlando, poi, del tema dell’Ucraina, Putin ha voluto mettere in chiaro che per l’occidente “gli ucraini sono sacrificabili” al punto che se Kiev non fosse stata trasformata “in uno strumento distruttivo nelle mani di altri” – citando apertamente “il blocco nordatlantico” – per una lenta “avanzata verso i nostri confini”, l’attuale guerra non sarebbe mai scoppiata; ritenendo – peraltro – che “una diversa amministrazione statunitense” rispetto a quella di Biden avrebbe potuto “evitare” lo scoppio della guerra.

Resta, però, il fatto che il passato non si può cambiare e che ora l’Ucraina è diventata un tassello, “un pretesto e un mezzo – ha spiegato Putin – per risolvere i propri problemi geopolitici” con la Russia ed “espandere la propria influenza” in nome del profitto personale; con l’Europa, l’Occidente e la NATO impegnate ad “alimentare la guerra” al solo fine di raggiungere gli obbiettivi di espansione: all’Occidente Putin rivolge l’appello a “calmarvi, dormire tranquillamente e affrontare i vostri problemi”, evitando di protrarre un conflitto in cui “sono coinvolti tutti i paesi della NATO”.