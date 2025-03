Non è certo passato inosservato l’intervento di Vladimir Putin al forum “L’Artico – Territorio del Dialogo” durante il quale he espresso chiaramente come questa vasta regione stia assumendo un ruolo sempre più centrale negli equilibri mondiali, non solo per la sua ricchezza in materie prime e il valore delle rotte commerciali polari, ma anche per l’escalation delle dinamiche geopolitiche che la vedono al centro di una competizione serrata tra grandi potenze.

Il leader del Cremlino ha sottolineato come la Russia stia portando avanti una politica di sviluppo e di difesa mirata a consolidare la sua posizione senza mai rappresentare una minaccia per gli altri attori internazionali, ma piuttosto per assicurare la tutela della propria sovranità in un contesto in cui i paesi della NATO guardano sempre più all’Artico come a un possibile scenario di conflitto, rafforzando la loro presenza militare e accogliendo nuovi membri, come Finlandia e Svezia, il cui ingresso nell’Alleanza Atlantica sconvolgerebbe il piano strategico della regione.

Su quest’ipotesi, la Russia si sta muovendo con una strategia chiara che prevede un massiccio potenziamento della sua flotta di rompighiaccio, la più grande al mondo, con l’obiettivo di mantenere il controllo delle rotte marittime artiche, assicurando la sicurezza delle operazioni commerciali e militari, non solo per il transito delle navi ma anche per l’enorme potenziale legato all’estrazione di risorse naturali dall’immenso valore strategico, come i metalli rari, la cui domanda è in continua crescita, rendendo così la competizione per il controllo dell’Artico sempre più accesa.

La fragilità delle relazioni geopolitiche nell’Aritico: diplomazia sospesa e militarizzazione

Uno degli aspetti più controversi messi in luce di Putin riguarda la fragilità relazioni nell’area, soprattutto dopo la decisione degli Stati occidentali di sospendere il dialogo all’interno del “Consiglio Artico”, luogo di confronto in passato, ma che ad oggi, appare bloccato dalle crescenti tensioni geopolitiche.

Una situazione difficile, che il Cremlino attribuisce alle scelte delle potenze occidentali, evidenziando come la Russia non abbia mai chiuso le porte al dialogo, ma sia invece stata costretta a considerare un atteggiamento ostile, che sembra volerla escludere da qualsiasi forma di cooperazione.

Nel frattempo, il rafforzamento della forza militare russa prosegue, con l’obiettivo di assicurare che nessuna potenza straniera possa mettere in discussione la sua sovranità: si tratta di una strategia mirata, che include non solo l’aumento del personale militare e il potenziamento delle basi, ma anche investimenti infrastrutturali per consolidare la presenza russa.

Non è un caso infatti, che l’attenzione per l’Artico da parte delle grandi potenze non sia un fenomeno recente, come dimostrato dal fatto che già nella seconda metà del XIX secolo gli Stati Uniti avevano tentato di acquisire la Groenlandia, segno di come il controllo delle regioni polari sia da tempo al centro degli obiettivi delle maggiori potenze mondiali, una realtà che oggi si fa strada in uno scenario complesso: tra la crescente militarizzazione e con la Russia ferma nel difendere la sua posizione in un contesto che sembra avviarsi verso una nuova fase di scontro e di ridefinizione degli equilibri geopolitici globali.