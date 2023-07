“Putin per salvare la pelle deve lasciare l’Ucraina”/ La profezia dei servizi segreti UK

L’unico modo per Putin di garantirsi un futuro politico stabile e salvarsi la pelle è ritirare le truppe russe dall’Ucraina. Queste le parole di sir Richard Moore, capo dell’MI6, ovvero l’agenzia di spionaggio per l’estero del Regno Unito. Come riportato dal Daily Mail, il capo del Secret Intelligence Service ha rivolto uno straordinario appello alla popolazione russa affinchè fornisca informazioni alla Gran Bretagna, paragonando il destino del Paese all’Amleto di Shakespeare.

“Putin non può vivere una situazione in cui uno dei suoi più stretti protetti si rivolge principalmente al suo ministro della Difesa e al suo capo di stato maggiore generale, hai una massiccia esplosione al Cremlino che porta truppe, truppe pesantemente armate, ad avanzare entro 125 km (77 miglia) da Mosca”, le parole di sir Richard Moore: “Deve rendersi conto, ne sono certo, che c’è qualcosa di profondamente sbagliato nello stato della Danimarca, per citare Amleto. È stato piuttosto umiliante – ha dovuto concludere un accordo per salvarsi la pelle”.

Il riferimento è al tentato golpe del leader della Wagner Prigozhin e alle critiche rivolte da quest’ultimo al capo di stato maggiore di Putin Valery Gerasimov e al ministro della difesa Sergei Shoigu. Secondo Moore, l’episodio ha smascherato l’inesorabile decadenza dell’autocrazia instabile, la venalità, le lotte intestine e l’insensibile incompetenza della leadership russa. Quando gli è stato chiesto se Putin sarà “rovesciato dal suo popolo”, l’esperto ha spiegato che tutto dipende dai russi, aggiungendo: “La risposta a questi enigmi è molto chiara: rimuovere le truppe dall’Ucraina”. E ancora: “Prigozhin è stato spinto a fare ciò che è stato spinto a fare da ciò che stava accadendo sul campo di battaglia in Ucraina. Quindi, se sei seduto al Cremlino, devi prendere atto del modo in cui il caos e la carneficina sul campo di battaglia si stanno ora riproducendo nel corpo politico russo. Il modo migliore per garantire una maggiore stabilità di carriera è tirarsi fuori. Se guardi al comportamento di Putin quel giorno, Prigozhin ha iniziato come un traditore a colazione, era stato graziato a cena e due giorni dopo era stato invitato per il tè… non credo che avresti bisogno di tutte le risorse dell’MI6 per concludere che ci sono profonde fratture nell’élite russa attorno a Putin”.

