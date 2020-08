Putin “primo vaccino anti-Covid registrato in Russia”/ “L’ho testato su mia figlia”

Giornata storica in Russia per l’annuncio del Presidente Vladimir Putin rilanciato dai media nazionali sull’emergenza Covid-19: «Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato», annuncia il Capo del Cremlino rilanciando come la fase 3 dei test clinici sia in realtà già iniziata la settimana scorsa. Il ministro della Salute Mikhail Murashko ha poi confermato che il vaccino del Russian Microbiology Research Center Gamaleya, come annunciato da Putin, è stato registrato ufficialmente e la prima messa in circolazione dovrebbe avvenire già dal 1 gennaio 2021. È stato Putin stesso ad auspicare la produzione di massa del medicinale nel prossimo futuro, «è molto importante […] So che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli».

DUBBI SCIENZA SULL’ANNUNCIO DELLA RUSSIA

Il Ministro della Sanità russo ha poi spiegato che il vaccino sarà prodotto in 2 sedi distinte – l’istituto di ricerca pubblico Gamaleya e di Binnopharm – e soprattutto sarà somministrato prima ai medici e agli insegnanti, «allo stesso tempo, inizierà la circolazione graduale del vaccino tra la popolazione civile». A corredo dell’annuncio il presidentissimo ha spiegato come tra i primi test effettuati v’è stata anche una delle sue figlie: «Ha preso parte alla sperimentazione. Dopo essere stata vaccinata ha avuto 38 di febbre, il giorno dopo leggermente più di 37, questo è tutto». Non è però tutto rosa e fiori nell’annuncio di Putin sul primo vaccino anti-Covid, con la comunità scientifica che fa filtrare alcuni dubbi sui media internazionali circa la validità della sperimentazione di Mosca: come riporta Tg Com24, «Molti scienziati nel Paese e all’estero sono stati tuttavia scettici, mettendo in dubbio la decisione sulla registrazione dello stesso prima delle sperimentazioni di fase 3 che normalmente durano mesi e coinvolgono migliaia di persone».



© RIPRODUZIONE RISERVATA