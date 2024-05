Putin pronto al cessate il fuoco in Ucraina/ Reuters: “Vuole la Crimea e non attaccherà la Nato”

Dopo più di due anni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – iniziata il 24 febbraio del 2022 – il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto a trattare un cessate il fuoco con l’Occidente e con Kiev: lo rivela Reuters che ha avuto modo di confrontarsi con cinque diverse fonti vicine al presidente, delle quali quattro hanno confermato l’indiscrezione. Si tratterebbe di un passo avanti importante, soprattutto in un periodo in cui sembra che gli sforzi di Putin si stiano concentrando per aumentare la pressione sull’Ucraina, con attacchi missilistici sempre più frequenti e una lenta conquista dei territori; mentre Kiev fatica a mantenere le linee del fronte con sempre meno militari disponibili e forniture di armi dall’Occidente sempre più sporadiche.

Zelensky ostacolo a tregua olimpica Usa-Francia-Xi/ “Occidente teme che Russia perda”. Pace Ucraina a rischio

Comunque sia, secondo le quattro fonti di Reuters il congelamento del conflitto è un’alternativa sempre più praticabile, ma la moneta di scambio sono i quattro territori attualmente conquistati dal Cremlino – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – ed annessi con il referendum del 2022: secondo una delle fonti il reale obiettivo di Putin fin dall’inizio era quello di ottenere “un corridoio terrestre verso la Crimea“; ma di contro a fronte di un rifiuto a negoziare da parte della stessa Ucraina, oppure dell’Occidente, è altrettanto pronto a “combattere per tutto il tempo necessario“.

UCRAINA/ Sapelli: il no di Kiev (e Usa) a Putin per non subire la pace "celeste" di Xi

Le fonti di Reuters negano l’escalation con la Nato: “Putin è preoccupato dalla guerra totale”

Reuters per confermare la versione delle quattro fonti anonime sul presunto cessate il fuoco da parte di Putin ha interpellato anche il suo portavoce ufficiale – Dmitry Peskov – che si è rifiutato di commentare direttamente l’indiscrezione, pur sottolineando che il presidente ha chiarito più volte la sua apertura al dialogo, nel totale disinteresse dell’Ucraina (che anzi ha impedito con un decreto presidenziale ogni possibile trattativa con Putin, considerandolo inaffidabile e inattendibile) e, soprattutto, dell’Occidente.

UCRAINA/ Cambio di regime a Kiev e presidenziali Usa, gli obiettivi che allontanano la pace

Significativo anche il fatto che uno degli informatori di Reuters ha negato una qualsiasi mobilitazione di cittadini russi, parlando di un calo del gradimento popolare verso il presidente dopo l’ultima mobilitazione totale. Infine, secondo tutte e cinque le fonti Mosca non ha mai avuto alcun progetto di conquista o attacco sui territori della Nato – differentemente da quanto quasi tutti gli osservatori occidentali temono -, con due dei cinque informatori che addirittura parlano della preoccupazione di Putin per una possibile escalation e per la guerra totale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA