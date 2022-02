Putin: “Russia riconosce Repubbliche del Donbass”/ Sepolti accordi Minsk: è guerra?

IL DISCORSO ALLA NAZIONE DI PUTIN

È atteso dopo le ore 19.30 circa (ore italiane) il discorso alla nazione del Presidente russo Vladimir Putin: lo aveva dichiarato il suo portavoce, Dmitry Peskov, a Ria Novosti, specificando che il Capo del Cremlino informerà su quanto emerso oggi in Consiglio di Sicurezza russo.

Ebbene, il Presidente Putin ha già fatto sapere ai Presidenti Macron e Scholz cha a breve un decreto del Cremlino provvederà al riconoscimento formale e ufficiale delle Repubbliche separatiste del Donbass, ovvero Donetsk e Luhansk (Dpr e Lpr) nell’est dell’Ucraina, teatro di una durissima guerra civile di fatto mai del tutto sopita dopo la guerra nel 2014. Nei giorni caldissimi del potenziale esplodere del conflitto su scala mondiale contro l’Ucraina e la Nato, le parole di Putin risuoneranno ancora più determinanti l’immediato svolgersi della crisi internazionale nell’Est Europa. Il riconoscimento delle Repubbliche del Donbass (qui il focus, ndr), l’aggiornamento sullo stato dei negoziati con l’Occidente ma soprattutto l’annuncio o meno di una imminente guerra in Ucraina sono i tre temi sul piatto del Cremlino per il discorso alla Russia atteso nei prossimi minuti.

I TEMI SUL CAMPO: UCRAINA, DONBASS E…

Nel frattempo dall’Europa giunge notizia tramite l’Alto Rappresentante della Politica Estera Josep Borrell che vi saranno immediate sanzioni alla Bielorussia se dovesse aiutare la Russia contro la crisi in Ucraina. «La decisione se riconoscere o meno le due repubbliche autoproclamate del Donbass verrà presa in base agli sviluppi della situazione», aveva spiegato oggi Putin durante il Consiglio a Mosca. Lo stesso leader del Cremlino aveva tenuto comunque un margine di diplomazia ancora possibile sulla crisi in Ucraina: «Gli Usa mi hanno assicurato che e’ possibile una moratoria sull’entrata dell’Ucraina nella Nato. Non abbiamo garanzie che Kiev non entri nella Nato, quindi abbiamo bisogno di un documento firmato che sia valido secondo il diritto internazionale». Per questo motivo venerdì prossimo il Ministro degli Esteri russo Lavrov ha confermato la sua presenza in visita ufficiale a Parigi da Macron, proprio per dirimere l’evolversi della tensione in Ucraina e gli eventuali negoziati con l’Occidente. Il 24 febbraio sarà invece a Ginevra peer incontrare di persona il segretario di Stato Usa Blinken. Al termine del Consiglio, Putin aveva anche fatto sapere in una nota del Cremlino come «Kiev ha già condotto tra operazioni punitive contro il Donbass e sembra proprio che si stia avventurando in un’altra. Gli ultimi sviluppi dimostrano che le autorità ucraine non hanno nessuna intenzione di implementare gli accordi di Minsk». La richiesta di non far entrare l’Ucraina nella Nato ora si trova in una condizione di difficile ottenimento proprio dopo la “spalata” di Putin sul Donbass. Macron e Scholz, informati poco fa dal Cremlino del riconoscimento si dicono «profondamente delusi dalla decisione della Russia sul Donbass». In Ucraina «la Russia ha creato la principale minaccia alla pace e alla stabilità in Europa dalla seconda guerra mondiale. Siamo ad una svolta, tutto ciò in cui crediamo viene chiamato in causa. Abbiamo condannato l’ammasso di truppe russe, le provocazioni e abbiamo constatato manipolazioni da parte di Mosca che vuole creare un pretesto per l’escalation militare, è un modus operandi classico», ha detto Borrell, minacciando sanzioni e ipotizzando un Consiglio degli Esteri dell’Ue a Kiev. Nell’immediato, le conseguenze alla mossa di Putin sono: sanzioni ormai inevitabili nei confronti della Russia, rischio di un eventuale escalation militare e soprattutto decisa e definitiva “sepoltura” degli accordi di Minsk siglati nel 2015 sul rispetto del dialogo, sull’invio di aiuti umanitari e sul rinvio delle armi pesanti. Ora è tutto saltato e il futuro è ancora più indecifrabile.

