Putin si ricandida alla presidenza della Russia/ Quinto mandato alle porte

Vladimir Putin ha annunciato che si ricandiderà alle elezioni presidenziali russe in programma nel marzo del 2024. Il presidente russo ha reso noto al tenente colonnello Artyom Zhoga, un ufficiale dell’esercito russo, la sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni dopo una cerimonia di premiazione del personale militare al Cremlino. Intervistato dalla tv russa, Zhoga ha sottolineato che tutti si chiedevano se il capo del Cremlino si sarebbe ricandidato: “Siamo molto lieti che il presidente abbia ascoltato la nostra richiesta di nomina, tutta la Russia lo sostiene”. Un annuncio tutt’altro che sorprendente, considerate le modifiche alla legge russe per consentirgli di continuare a guidare il Paese. A tal proposito, la Commissione elettorale centrale ha adottato una risoluzione sullo svolgimento del voto in tre giorni: dal 15 al 17 marzo.

Putin si ricandida alla presidenza della Russia

“Capisco che oggi è impossibile fare diversamente. Mi candiderò alle elezioni presidenziali in Russia”, ha sottolineato Putin che si avvia quindi al suo quinto mandato da presidente. Come rivelato dall’Agi, partecipanti all’evento di oggi, tra cui vi erano anche i parenti dei soldati del distretto militare Nord, hanno espresso il loro sostegno a Putin. “Grazie per queste parole, dette soprattutto oggi in questa situazione”, il commento di Putin. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che il presidente “non ha discusso con i suoi omologhi stranieri l’intenzione di ricandidarsi nel 2024”. Densa di simboli, la sua candidatura viene così presentata come risposta alle richieste dei militari al fronte. “L’annuncio della candidatura è piena di simboli”, le parole dell’analista Tatiana Stanovaya, “gli eroi del Donbass vogliono vederlo presidente, Putin ha scelto la guerra e la guerra sceglie Putin. Si tratta di sopravvivenza”.











