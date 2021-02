“Putin teme la fine Gheddafi”/ Felshtinsky: “Oppressione verso i dissidenti crescerà”

Vladimir Putin teme di fare la fine del colonnello Gheddafi, ucciso dopo una rivolta del suo stesso popolo. A dirlo è lo storico Yuri Felshtinsky, americano originario della Russia, che parlando ai microfoni del “The Sun Online” ha appunto spiegato: «Vladimir Putin è terrorizzato di fare la stessa fine di Gheddafi in un questi giorni in cui continuano le proteste per la liberazione di Navalny». Secondo quanto sostiene Felshtinsky, i recenti disordini provocati in Russia dai numerosi sostenitori di Navalny, verranno repressi con ulteriore forza, uccidendo gli avversari politici proprio per evitare il tragico destino del dittatore libico.

«È abbastanza intelligente da sapere – prosegue lo storico, parole riportate dal sito di Dagospia – che se ci fossero regole normali, il suo sistema di governo non potrebbe esistere. Non è un idealista. Sa che non c’è modo che possa sopravvivere a meno che non continui a opprimere. La lezione che Putin avrà imparato dopo i recenti eventi è che deve controllare di più e che deve reprimere di più. Ed è quello che vedremo».

“PUTIN COME GHEDDAFI”, FELSHTINSKY: “E QUANDO MORIRA’ CAMBIERA’ POCO”

Felshtinsky non parla a “caso”, in quanto conosce molto bene i metodi del Cremlino contro gli oppositori, avendo aiutato il dissidente russo ex KGB, Alexander Litvinenko, a fuggire nel Regno Unito, dove è stato poi ucciso a seguito di avvelenamento da polonio-210. Secondo lo storico, la stessa fine potrebbe ora toccare a Navalny: «Sanno di aver commesso un grave errore quando non l’hanno ucciso. Quello che è successo da allora mostra a Putin che la decisione di ucciderlo era stata quella giusta. È l’unica persona in Russia che è in grado di organizzare questo tipo di protesta. Lo uccideranno». E in caso di morte di Putin? Stando a Felshtinsky cambierebbe ben poco nella Federazione Russa, vista la presenza “sopra tutto” del temibile FSB, i servizi segreti che hanno preso il posto dell’KGB: «In Russia la FSB è al di sopra dei partiti ed è l’unico potere. Putin non è diventato un dittatore perché era intelligente o carismatico, ma perché c’è l’intera struttura della FSB dietro di lui. Anche se Putin morirà domani nulla cambierà drasticamente. E al momento non c’è nessuno in competizione con di lui e non ci sono movimenti armati che cercano di rovesciare il suo potere».



