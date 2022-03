Putin vendite gas russo in Italia/ Pagamento in rubli per indebolire Euro e Dollaro

Putin gas in Italia: pagamento in rubli, la “vendetta” di Putin

Putin apre una nuova vicenda riguardo la fornitura di gas per l’Italia. Se prima d’ora il pagamento da Mosca veniva accettato in euro, oggi mercoledì 23 marzo 2022, il presidente della Russia ha dichiarato ufficialmente che accetterà esclusivamente credito nella sua valuta, rublo russo.

Si tratta chiaramente di una decisione puramente vendicativa rispetto a tutto quello che ha subito la Russia tramite le sanzioni applicate dall’Unione Europea. Vendetta che si può riscontrare nelle parole del presidente russo:

“Ho preso la decisione di attuare una serie di misure per passare al pagamento in rubli per il nostro gas consegnato a Paesi ostili, e di rinunciare a tutte le valute che sono state compromesse“.

Putin gas in Italia: sale il valore del Rublo

Fin da quanto il presidente russo, Vladimir Putin ha comunicato di voler essere pagato in rubli per poter distribuire il gas russo in Italia e negli altri europei, la moneta russa ha cominciato una crescita economica non indifferente, avvicinandosi quasi al valore dell’euro e del dollaro americano.

Prima che la Russia iniziasse la guerra contro l’Ucraina, il valore dei rubli ammontava a 75. Dopo la comunicazione di Putin, sul mercato il rublo russo ha cominciato improvvisamente la sua crescita, riuscendo a toccare i 97.75.

L’obiettivo del presidente russo, è quello di poter aumentare la domanda del rublo russo, strategia finanziaria piuttosto importante che potrebbe aiutare la Russia a risollevarsi economicamente dopo le brusche sanzioni ricevute.

Ai paesi che ricevono questo stato di materia, non resta che adeguarsi alle disposizioni russe, dato che il gas resta una fonte indispensabile. Tra un po’ di tempo non resta che comprendere gli effetti della valuta russa rispetto al dollaro e all’euro.

Putin questione gas in Italia: che cosa cambierà dal 24 marzo

Nonostante Putin abbia trovato un modo per aumentare il valore del rublo russo (sfruttando la distribuzione del gas in Italia previo pagamento in tale valuta), il rischio che la Russia possa finire in default è piuttosto elevato.

Sulla questione sono intervenute una serie di società di rating, enti privati con l’obiettivo di monitorare la capacità creditizia di uno stato. La Moody’s Corporation ad esempio, è piuttosto preoccupata e fortemente convinta che lo stato russo nel giro di poco tempo si ritrovi in default.

Ritardi nei pagamenti e difficoltà ad estinguere i debiti, sono i temi che preoccupano maggiormente le società di rating. Recentemente la Russia è riuscita a liquidare ben 117 milioni di dollari di diritto a degli investitori circa due obbligazioni statali.

Infine, anche la società Algebris Investments avrebbe dei forti dubbi sulle capacità economiche attuali della Russia. Secondo l’azienda i debiti sarebbero eccessivi e le difficoltà parecchie. Il governo russo a breve, dovrebbe liquidare una obbligazione di Stato da ben 2 miliardi di dollari.

Ma le tensioni con l’Occidente e le dure sanzioni ricevute, potrebbero costringere lo stato russo ad andare in default e a crollare vertiginosamente.

