Putin visita centro per bambini Crimea/ Video: viaggio aereo da Mosca a Sebastopoli

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato in Crimea la “Scuola delle Arti” e il centro per bambini “Korsun” di Sebastopoli, come riferito dall’agenzia di stampa locale Ria Novosti, con annesso filmato diffuso e rilanciato sui social network. Il leader della Russia indossava pantaloni scuri e un cardigan blu e non era solo in questo “itinerario”, che ha compiuto con al suo fianco il governatore Mikhail Razvojaev, il capo del Consiglio culturale del patriarca, il metropolita Tikhon di Pskov e Porkhov, responsabile del centro per bambini “Korsun” e del centro artistico per bambini Art School.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Il centro di Korsun visitato da Putin ospiterà i bambini che arriveranno in Crimea per le vacanze e per visitare la penisola. Più dettagliatamente, come si legge sulle colonne di Rai News, “entrambi gli spazi, appena aperti, fanno parte della prima fase della costruzione di un parco archeologico nella città pensato per i più piccoli. La scuola d’arte moderna sarà un luogo in cui i giovani creativi residenti a Sebastopoli potranno esplorare il patrimonio artistico mondiale attraverso gli esempi dei monumenti antichi e bizantini”.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

VLADIMIR PUTIN VISITA UN CENTRO PER BAMBINI IN CRIMEA E DICE: “FAREMO TUTTO IL NECESSARIO PER RESPINGERE QUALSIASI MINACCIA”

È ancora Rai News a effettuare un focus sullo spostamento compiuto in data odierna da Putin, nei confronti del quale ieri la Cpi ha emesso un mandato di arresto. Da esso, emerge che il presidente della Russia è salito su un aereo per coprire i 1.821 chilometri che dividono Mosca da Sebastopoli, per poi guidare l’auto che lo ha trasportato in giro per la città. Sembra che Putin abbia anche avuto modo di osservare dal vivo il sito archeologico presso le rovine dell’antica città greca di Sebastopoli.

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

Proprio in occasione del nono anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia, Putin ha esclamato: “Le questioni di sicurezza hanno la massima priorità per la Crimea e Sebastopoli. Faremo tutto il necessario per respingere qualsiasi minaccia”.

Putin visita la Crimea nel nono anniversario della riunione/annessione. pic.twitter.com/rLgqncC2N7 — Marco Bordoni (@bordoni_russia) March 18, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA