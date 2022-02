“Puttan*”: insulti e minacce da ladri di case/ Imola “Abusiva è anche ai domiciliari”

Si moltiplicano i casi di ladri di case, con vere e proprie occupazioni abusive, spesso ai danni dei più anziani. Un altro episodio è stato registrato nei pressi di Imola e Fuori dal coro ha voluto accendere i riflettori: vittime Giuseppina e Vittorio, due pensionati alla ricerca di un po’ di pace dopo una vita dedicata al lavoro. Ma tale Aurora, insieme al compagno, ha deciso di piazzarsi dentro l’abitazione e da diversi mesi è un vero e proprio inferno…

Gli inviati del programma di Mario Giordano hanno provato ad avere un dialogo con gli abusivi, ma i ladri di case hanno riservato ai giornalisti solo insulti e minacce: «Giornalista disperata, non hai un cazz* da fare». Frasi ingiuriose rivolte ovviamente anche ai proprietari dell’abitazione: «E’ brutto, è molto brutto», le parole del signor Vittorio.

“Puttan*”: insulti e minacce da ladri di case

«E’ un’eredità che io ho ristrutturato con un mutuo che sto pagando tutt’ora, pensavo di risolvere i problemi della mia vecchiaia, ma loro stanno rovinando tutto», ha raccontato la signora Giuseppina, sottolineando che gli insulti da parte dei ladri di case non mancano: «vecchia di merd*, zoccol*, troi*», solo alcuni esempi. «Sono diventati i padroni di casa mia, fanno quello che vogliono. Quando io le chiedo qualcosa, lei mi insulta e mi minaccia», ha aggiunto l’anziana. Come ricostruito da Fuori dal coro, gli abusivi restano in quella casa nonostante la convalida di sfratto datata dicembre 2021. Ma non solo: gli occupanti non pagano le utenze di luce e di gas ormai dall’ottobre 2020. E non è finita qui. Come confermato dalla donna che ha occupato l’abitazione dei due anziani, lei è agli arresti domiciliari da qualche mese e sta scontando la pena in quella casa. Amaro il commento di Giuseppina: «Siamo in due ai domiciliari, perché lei mi ha obbligato a stare in casa mia con tutte le paure. E’ un inferno, ho paura ad ogni piccolo rumore».

