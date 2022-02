Puzza nel confessionale del Gf Vip: colpa di Barù?/ Manila lo accusa, lui non nega…

È caccia al colpevole al Grande Fratello Vip dopo che Manila Nazzaro, entrando nel confessionale, ha avvertito della puzza: l’ultimo ad entrarci era stato Barù, per cui le accuse sono ricadute proprio su di lui. “No ragazzi, prima non puzzava per niente. Ora puzza da morire!”, ha raccontato la conduttrice televisiva. Quest’ultima era stata chiamata dalla produzione per esporre le proprie constatazioni su quello che sta accadendo in queste ore nella casa, ma è stata costretta a rifiutarsi di entrare nella stanza incriminata.

Barù, durante il confessionale precedente, secondo quanto riportato da Novella 2000, si sarebbe infatti lasciato andare a qualche flatulenza di troppo, impuzzando la stanzetta al punto tale che la povera Manila Nazzaro ha fatto fatica a rimanere lì dentro a lungo, comunicando il disagio anche ai coinquilini, nel divertimento generale. Ad avere la peggio, infatti, è stata proprio l’ex Miss Italia, mentre gli altri hanno preso col sorriso la questione.

Puzza nel confessionale del Gf Vip: colpa di Barù? La sua reazione

Non sembrano ad ogni modo esserci molti dubbi in merito al fatto che la colpa per la puzza nel confessionale del Grande Fratello Vip sia di Barù. Il diretto interessato, dopo le accuse rivoltegli da Manila Nazzaro, infatti, non ha negato. Il nipote di Costantino della Gherardesca, piuttosto, ha assistito allo sfogo della coinquilina da lontano: è rimasto in cucina e ha iniziato a ridere sotto i baffi. Un segnale del fatto che a causare il cattivo odore nella piccola stanza della casa sembrerebbero essere state proprio le sue flatulenze.

Non è la prima volta, d’altronde, che Barù infastidisce i coinquilini con i suoi modi di fare. In particolare, nelle scorse ore, si è parlato del suo rapporto con Jessica Selassiè. La principessa etiope sembra piuttosto presa da lui, il quale però non ricambia del tutto il sentimento. Chissà che ragazza non possa cambiare idea dopo le ultime dal confessionale.



