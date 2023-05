“PwC ha svelato segreti governativi a clienti”/ Scandalo travolge colosso contabilità

Uno scandalo fiscale travolge PwC, una delle più grandi società di contabilità al mondo. PricewaterhouseCoopers avrebbe usato i segreti governativi per aiutare i clienti in Australia e Usa ad evitare il pagamento delle tasse. Ora tra possibili indagini penali e di corruzione, accuse di insider trading e contratti del valore di centinaia di milioni di dollari a rischio, il colosso si ritrova impegnato ad arginare la spirale di una crisi tremenda. Parliamo di un’azienda che è fondamentale per la fornitura di servizi governativi, che l’anno scorso aveva contratti con il governo australiano per un valore di oltre mezzo miliardo di dollari. Come ricostruito dal Guardian, tutto è cominciato nel 2015, quando l’ex consigliere di PwC Peter-John Collins, che all’epoca stava aiutando il governo australiano a progettare leggi fiscali più severe per le multinazionali (per impedire alle grandi aziende di ridurre al minimo le tasse e spostare i profitti all’estero), ha scritto in una e-mail il messaggio «solo per i tuoi occhi» con un linguaggio da spia.

Quell’e-mail conteneva i piani riservati del governo australiano che i suoi colleghi hanno successivamente usato per aiutare i clienti e guadagnare milioni di dollari. Collins aveva firmato accordi di riservatezza con il governo australiano e aveva accettato di mantenere segrete le informazioni. Invece, ha fornito informazioni ai suoi colleghi di PwC in modo che potessero preparare i clienti per ciò che stava per accadere. Ha pure fornito informazioni su molteplici iniziative fiscali, ordini del giorno delle riunioni, tempi previsti e opinioni del governo, nonché una copia riservata di una bozza di documento dell’OCSE sulla «divulgazione obbligatoria dei regimi di pianificazione fiscale», che delineava le possibili misure per ridurre l’elusione fiscale a livello globale.

“DA SEGRETI GUADAGNI COMMERCIALI IN TUTTO IL MONDO”

Un partner di PwC, consapevole che la condivisione di quel documento poteva portare ad accuse dannose di insider trading, con potenziali conseguenze legali, ha provato a limitare i danni per sé e all’azienda. «Poiché ci è stato fornito in via confidenziale, vi chiedo di non farlo circolare al di fuori di noi o di discuterne al di fuori di PwC: metterebbe davvero PwC Australia e me in un vero guaio», ha scritto. Nonostante ciò, i partner di PwC hanno formato un team globale per studiare come usare queste informazioni per guadagni commerciali in tutto il mondo, ma in particolare negli Usa. Le catene di e-mail rivelano che i partner di PwC hanno iniziato a lavorare al «primo progetto in Nord America» e hanno usato le informazioni per dare a 14 società Usa, principalmente nel settore tecnologico, un vantaggio sulla conformità alle nuove leggi australiane. Alcuni giorni dopo l’introduzione delle leggi nel gennaio 2016, i partner di PwC hanno elogiato il lavoro di Collins e il vantaggio competitivo che aveva dato all’azienda, dato che «un numero significativo di questi clienti non erano clienti di PwC Australia». Il progetto negli Usa ha generato entrate per circa 2,5 milioni di dollari e si è basato sulla collaborazione dello staff di PwC a Singapore, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti. Separatamente, i partner senior del Regno Unito hanno commentato le informazioni riservate e fornito input.

SCANDALO PWC, IL PARLAMENTO AUSTRALIANO INSORGE

La vicenda è finita al centro di un’inchiesta parlamentare che ha rivelato ulteriori dettagli. «Le e-mail dimostrano la collaborazione internazionale su questo tema tra il personale di PwC nelle giurisdizioni di Singapore, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti ed Europa. Questa è una vergognosa violazione della fiducia, un disgustoso esempio di mancanza di integrità e rivela una cultura tossica di pratica non professionale in PwC che si estende in tutto il mondo», ha dichiarato la senatrice laburista Deborah O’Neill. L’accademica australiana Erin Twyford, che studia il potere dei consulenti, ha dichiarato al Parlamento australiano a inizio maggio: «Quando il rapporto finale dell’OCSE del 2015 sul piano d’azione per l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili per tassare le multinazionali è stato adottato in Australia nel 2016, PwC aveva già implementato nuove pratiche fiscali per i clienti per evitare la nuova legge». Secondo il professore emerito di contabilità James Guthrie, presso la Macquarie University australiana, questo scandalo dovrebbe preoccupare i governi di tutto il mondo, in particolare quelli che fanno molto affidamento sull’azienda per la consulenza politica. «Queste informazioni privilegiate, a quanto pare, sono state utilizzate per creare uno schema di evasione, che poi sono usciti e venduti a varie società multinazionali in tutto il mondo. Quindi non stiamo parlando solo dell’Australia; stiamo parlando di come funzionano le partnership. Queste informazioni privilegiate sono state utilizzate per creare schemi per evitare l’attività del 2016», ha dichiarato al Senato.

Dopo che la violazione della riservatezza di PwC è stata segnalata per la prima volta dall’Australian Financial Review all’inizio di quest’anno, il governo australiano ha fornito più soldi e potere al regolatore, ma il Tesoro sta valutando di avviare un’indagine penale contro Collins. Inoltre, si sta valutando di affidare il caso ad una nuova potente commissione anticorruzione. Molto più concretamente, la senatrice dei Verdi Barbara Pocock ritiene che PwC dovrebbe rimborsare i 2,5 milioni di dollari vinti dai clienti Usa, sulla base delle informazioni fornite da Collins. Altri, come l’ex commissario del servizio pubblico australiano Andrew Podger, avvertono che la società non dovrebbe essere autorizzata a firmare nuovi contratti con il Tesoro e potenzialmente altri dipartimenti.

LE CONTROMOSSE DI PWC AUSTRALIA DOPO LO SCANDALO

La prima reazione di PwC Australia allo scandalo è stata quella di affermare che le persone direttamente coinvolte nella violazione avevano già lasciato l’azienda. Infatti, l’amministratore delegato Tom Seymour si è dimesso dalla sua posizione dopo aver riconosciuto di aver ricevuto e-mail da Collins, il quale dal canto suo da gennaio non può esercitare la professione di agente fiscale (e ciò per due anni). Giorni dopo, altri due dirigenti australiani si sono dimessi. Ma tutti restano soci. La società si è scusata con il Parlamento australiano e il nuovo amministratore delegato ad interim, Kristin Stubbins, ha affermato che PwC si è impegnata a imparare dai propri errori e a costruire «maggiore fiducia e trasparenza». Un portavoce di PwC ha aggiunto: «Abbiamo incaricato uno studio legale indipendente per valutare le revisioni precedenti, condurre ulteriori indagini ove necessario e formulare raccomandazioni per miglioramenti. Stiamo continuando a esaminare la questione e non esiteremo a intraprendere ulteriori azioni». L’azienda ha inviato alcuni dei suoi massimi dirigenti globali a Sydney nel tentativo di impedire che lo scandalo si trasformi in una crisi globale. Il team, secondo quanto riportato dal Financial Times, comprende il consigliere generale globale Diana Weiss e il responsabile fiscale globale Carol Stubbings, stando ad una persona vicina allo studio con conoscenza dei dettagli. Ma queste azioni non convincono. Alcuni politici ritengono che siano necessarie ulteriori dimissioni, altri dubitano che PwC stia affrontando seriamente lo scandalo. C’è anche la preoccupazione che questo potrebbe non essere un incidente isolato. Anzi, questa potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.











