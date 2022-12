Qatargate, arrestata la moglie di Panzeri/ Maria Dolores Colleoni sarà estradata

Maria Dolores Colleoni, decisa l’estradizione in Belgio

Maria Dolores Colleoni, moglie dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri, sarà estradata in Belgio. La Corte d’Appello di Brescia ha infatti dato il via libera alle autorità belghe per la consegna della donna in merito all’inchiesta Qatargate, che vede già il marito in carcere. Accolta dunque la richiesta del mandato d’arresto europeo firmato dal giudice di Bruxelles Michel Claise, titolare dell’inchiesta. La donna sarà dunque arrestata così come il marito, l’ex europarlamentare, e la figlia Silvia, oltre che ad altre persone.

Lobby nera, Fidanza e altri 7 indagati verso archiviazione/ Pronta istanza pm Milano

Come altri, la donna è accusata di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Al momento si trova ai domiciliari ma la decisione presa dalla Corte d’Appello di Brescia presuppone il suo rientro in carcere e l’estradizione in Belgio. Come spiega TgCom24, la difesa della moglie di Panzeri impugnerà il provvedimento in Cassazione. Colleoni è ai domiciliari dallo scorso 10 dicembre, così come la figlia Silvia. L’eventuale consegna al Belgio verrà decisa martedì.

Scaraffia: “cattolici si facciano sentire!”/ “Con Papa Francesco spariti temi etici“

Qatargate, moglie di Panzeri: “Vacanza da 100mila euro? Non so niente” La Corte di Appello di Brescia, che ha deciso di consentire alle autorità belghe l’estradizione di Maria Dolores Colleoni, moglie di Antonio Panzeri, ha posto una condizione. “Qualora la signora dovesse essere condannata definitivamente, espierà la pena e/o la misura di sicurezza in Italia” hanno spiegato i legali della donna, gli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli. I difensori della moglie di Panzeri valutando l’ipotesi di un ricorso in Cassazione. I legali hanno spiegato, come sottolinea TgCom24, che in Belgio esistono gli strumenti affinché Maria Dolores Colleoni, dopo il trasferimento in carcere, torni nuovamente ai domiciliari. Crisanti choc su Palù "Fa disinformazione su Covid"/ "Analfabetismo sanitario..."

Davanti ai giudici della Corte d’Appello di Brescia, Colleoni si è detta estranea ai fatti. “Le vacanze da 100mila euro non sono mai state fatte. Inoltre non sapevo degli affari di mio marito”, ha spiegato. Il riferimento è a un’intercettazione in cui la donna, parlando con il marito, avrebbe fatto riferimento ad una vacanza extra lusso, della quale ora racconta di non sapere nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA