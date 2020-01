QUA LA ZAMPA, CANALE 5/ Streaming video del film con Dennis Quaid (1 gennaio 2020)

Qua la zampa segue il filone dei film dedicati ai migliori amici dell’uomo, i cani. Diretto da Lasse Hallstrom, che ha già dimostrato di avere tatto nel trattare il cuore dei cani, il film ha una grandissima sensibilità e piacerà a grandi e piccini. Tra i motivi per seguirlo c’è anche una straordinaria interpretazione di Gerry Scotti che da doppiatore si supera per l’ennesima volta, dimostrando di sapere come gestire anche un affare difficile come quello di prestare la voce a un animale. Uscito nel 2017 era stato preceduto da Hachiko – Il tuo miglior amico che sicuramente era più commovente e La mia vita a quattro zampe decisamente più comico. Questo film si pone, possiamo dire, a metà tra i due. Qua la zampa è il film che anima la prima serata di Canale 5 e potremmo seguirlo in diretta streaming, grazie a MediasetPlay, cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario del film

Qua la zampa va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, mercoledì 1 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Stiamo parlando di una pellicola americana realizzata nel 2017 dalla Walden Media in collaborazione con altre case cinematografiche per la regia di Lasse Halstrom, il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da W. Bruce Cameron e la sceneggiatura è stato adatto per la versione cinematografica dallo stesso scrittore in collaborazione con Cathryn Michon, Audrey Wells, Maya Forbes e Wally Wolodarsky, il montaggio è stato eseguito da Robert Leighton, le musiche della colonna sonora sono state composte da Rachel Portman e nel cast figurano tra gli altri Dennis Quaid, K. J. Apa, Britt Robertson, Peggy Lipton e Juliet Rylance.

Qua la zampa, la trama del film

Ecco la trama di Qua la zampa. Un giorno un bambino di soli 8 anni di nome Etan si imbatte in una situazione piuttosto complicata in quanto trova per strada un cucciolo di cane abbandonato al proprio destino sotto un calore infernale. Il bambino essendo molto premuroso e gentile, spinge i propri genitori nel prendere in considerazione la possibilità di portare con loro a casa quel delizioso cagnolino e così sarà. Da quel momento in poi si creerà tra lo stesso bambino e il cucciolo di cane un legame straordinario ed intenso che si porterà avanti nel corso degli anni permettendo ai due di condividere numerose emozioni ed in particolar modo le varie tappe della lo stesso bambino che nel frattempo è cresciuto, ha portato avanti i propri studi, ha iniziato a competere a livello agonistico per quanto riguarda alcuni attività sportive e soprattutto il cucciolo gli sarà al fianco nei momenti più difficili ossia quelle delle delusioni sportive e delle delusioni d’amore. Per Etan arriva purtroppo il momento in cui dovrà partire per intraprendere il proprio percorso di studi in college e questo sarà un momento molto delicato della sua vita in quanto qualche mese più tardi il cane anche in ragione della lontananza del suo amato padroncino, si ammala e muore. Per Etan si tratta di un dolore fortissimo che tuttavia verrà mitigato negli anni successivi con lo spirito del cane che si reincarnerai in altre tipologie di cani fino ad arrivare al momento in cui incontrerà nuovamente nella propria esistenza anche lo stesso Etan il quale in ragione del suo affetto e del suo modo di fare loro riconoscerà riprendendo così una vita condivisa. Insomma una struggente storia d’amore e di rispetto adatta per tutta la famiglia.



