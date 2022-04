Quad, morto bimbo di 6 anni dopo incidente/ Indagata la donna che era al volante

Una tragedia quanto accaduto nella giornata di ieri alle porte di Roma: un bimbo di soli 6 anni è morto dopo un incidente in quad. Il piccolo si trovava a bordo del mezzo a quattro ruote fuoristrada guidato da una donna, un’amica di famiglia: questi ha perso il controllo dello stesso mentre stava percorrendo una strada di campagna, in località Colle Conchi, causando così la morte del bambino. L’episodio, come riferisce l’agenzia Agi, si è verificato attorno all’ora di pranzo di Pasquetta in quel di Olevano Romano, alle porte della capitale, e il minore è rimasto schiacciato dal mezzo morendo praticamente sul colpo.

Ferita in maniera molto grave anche la donna che guidava il quad, trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Colleferro dove è attualmente ricoverata, comunque non in pericolo do di vita. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione Olevano Romano, ed è notizia di poco fa l’iscrizione sul registro degli indagati della stessa donna al volante, accusata di omicidio colposo come scrive l’agenzia Agi, dopo che ha fatto ribaltare il mezzo fuoristrada, causando indirettamente la morte del bambino di sei anni.

QUAD, MORTO DOPO INCIDENTE UN BIMBO DI SEI ANNI: IL COMMENTO DEL SINDACO LOCALE

Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco Umberto Quaresima, primo cittadino di Olevano Romano, che ha spiegato: “La città di Olevano Romano è sconvolta e incredula per la tragedia avvenuta nella giornata di ieri – spiega il sindaco Umberto Quaresima – lo sfortunato bambino frequentava la materna comunale e la famiglia abitava in una casa nelle campagne del nostro comune. Ieri appena mi hanno informato dell’incidente mi sono recato sul posto insieme alla polizia locale ma purtroppo per il piccolino non c’era più nulla da fare. Nel giorno del suo funerale proclameremo il lutto cittadino”. La salma del piccolo è stata portata al policlinico Roma Tor Vergata per l’autopsia, mentre il mezzo su cui viaggiava è stato sequestrato.

