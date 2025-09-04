Quagliarella racconta della sua carriera dagli inizi alla sua fine passando per la vicenda dello stalker e i suoi progetti futuri nel calcio

Quagliarella racconta gli inizi e gli anni difficili a Napoli

Dopo anni come uno degli attaccanti più prolifici del nostro campionato e bomber di squadre come Juventus, Napoli e Sampdoria, Fabio Quagliarella racconta in una intervista al “Corriere della Sera” pezzo per pezzo il percorso della sua vita dall’arrivo a Torino a 13 anni per inseguire il suo sogno da calciatore al progetto di tornare nel mondo del calcio, passando per gli otto anni in cui è stato vittima di minacce da parte di uno stalker. L’ex calciatore oggi opinionista di Sky racconta le sue difficoltà nel lasciare Castellammare di Stabia e la sua famiglia per inseguire il suo sogno e di tutte le notti in cui chiamava i suoi genitori per farsi riportare a casa.

Il padre Vittorio è sempre stato lì a supportarlo e a spingere affinché seguisse il suo sogno che ad un certo punto si è realizzato e ha permesso a Fabio di aiutare, anche economicamente la sua famiglia, sempre sotto il vigile aiuto del padre da cui ha imparato anche questo aspetto della vita da calciatore. La serenità economica e mentale non è mai mancata fino a quando negli anni da giocatore del Napoli ha iniziato ad essere vittima di uno stalker, un amico storico di famiglia che giornalmente mandava lettere con minacce e ricatti, ancora tutti conservati nella casa dei genitori.

Quagliarella racconta la sua voglia di tornare nel calcio

Fabio Quagliarella racconta delle accuse pesantissime ricevute che riguardavano pedofilia, droga, camorra e calcioscommesse e che si riflettevano in minacce di morte per lui e per i suoi genitori che lo portavano ad essere scollegato da quello che viveva e a vivere nel terrore, senza poter dire niente a nessuno, neanche al suo club. Dalla maglia azzurra passò alla Juventus e venne additato come traditore ma lì la sua carriera prese un’altra piega e iniziò ad essere una certezza tra i bomber della Serie A fino all’ultima stagione conclusa da sogno con la maglia della Sampdoria, suo porto sicuro, allo Stadio Maradona con il Napoli che festeggiava il suo storico terzo scudetto.

Ora Quagliarella pensa a tornare nel mondo del calcio dove vorrebbe fare il direttore sportivo e poter tornare a vivere le emozioni che dopo l’addio al calcio mancano e che in nessuna altra situazione possono essere vissute in maniera anche solo lontanamente simile. “Mi manca l’adrenalina delle partite”. Uno dei ricordi più belli è poi la Nazionale che però negli ultimi anni ha faticato e, secondo l’ex attaccante, proprio per la mancanza di talento che ormai non viene più coltivato e che quando c’è porta i ragazzi a credere di essere già arrivati nella loro carriera smettendo di fare sacrifici.