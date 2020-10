Qual è il secondo settore economico per importanza nel PIL mondiale?/ Si tratta di..

Qual è il secondo settore economico per importanza nel PIL mondiale? È questa una delle domande che Gerry Scotti pone nella puntata del 29 ottobre 2020 al concorrente Valerio Liprandi. Ma entriamo nel dettaglio: con il termine PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e dei servizi prodotti in uno stato in un dato determinato anno, ci ricorda il portale Mediaset nella parte dedicata al programma. Le quattro proposte della domanda sono: industria, servizi, manifatturiero e agricoltura. Una tra queste quattro è dunque al secondo posto come PIL mondiale. Ma di quale si tratta?

La classifica completa delle quattro proposte alla domanda

Stando alle classifiche che indentificano i settori economici per importanza nel PIL mondiale, il secondo posto è occupato dall’industria, che conta una percentuale del 28%. Al primo posto si posizionano infatti i servizi, al terzo segue invece il settore manifattueriero e all’ultimo posto l’agricoltura. Le stime, ci fa sapere la fonte, si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale. A Valerio Liprandi il compito di rispondere correttamente alla domanda che vale 10 mila euro.

