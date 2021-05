QUAL È IL SEGRETO DI GUIDO A BUONGIORNO MAMMA?/ “La vera Sole è morta, Maurizia…”

Finalmente Guido svela tutta la verità ad Agata nel corso dell’ultima puntata di Buongiorno mamma. Cos’è successo a Maurizia e cosa si nasconde dietro la nascita di Sole? L’uomo racconta in un colloquio in carcere con Agata quanto è accaduto: “Tua sorella non è morta. Sole, la vera Sole, figlia mia e di Anna, è morta durante il parto. Caso volle che in ospedale incontrassimo Maurizia che era all’ottavo mese di gravidanza ma era in condizioni pessime. Ha partorito a casa nostra.” La macchina che Gioia – la donna che ha testimoniato contro Guido – ha visto andare al casolare dove si trovava Maurizia era quella di Guido ma aveva al suo interno Anna. La donna si è recata nuovamente al casolare per controllare che Maurizia non facesse del male a lei o a alla bambina ma, trovatala subito dopo una dose di droga, ha deciso di prendere la piccola con se. Quando Guido si è recato da Maurizia per capire come stesse ha trovato il casolare in fiamme. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il segreto di Guido a Buongiorno mamma: qual é?

Quale segreto si nasconde nel passato di Guido, protagonista di Buongiorno mamma? Tutti i nodi stanno ormai per venire al pettine, intanto sono molte le cose che devono essere ancora chiarite. Cos’è accaduto davvero a Maurizia Scalzi, la madre di Agata, cosa è realmente accaduto anni prima tra loro due? Dalla scoperta di una relazione tra Maurizia e Guido si è inevitalmente diffuso il sospetto che Agata, la giovane ragazza che lui ha accolto in casa come infermiera e ha poi scoperto essere figlia proprio di Maurizia, possa essere proprio sua figlia. D’altronde gli indizi non sono mancati: nel quarto episodio, ad esempio, scopriamo che la ragazza ha lo stesso gruppo sanguigno della piccola Sole, figlia minore di Guido.

Guido Borghi, la paternità di Agata e Sole: cosa accadrà a Buongiorno mamma?

Proprio il fatto che Sole e Agata abbiano lo stesso gruppo sanguigno ha fatto nascere l’ipotesi che le due ragazze possano effettivamente essere sorelle. Nel corso della quinta puntata di Buongiorno, mamma Agata d’altronde scopre che il “il genio ribelle” a cui sua madre Maurizia faceva sempre riferimento è proprio Guido Borghi. Un’altra prova che ci avvicina alla rivelazione della paternità della giovane. A questo punto si potrebbe credere che anche Sole possa essere figlia di Guido e Maurizia o, addirittura, di Maurizia con un altro uomo. In questo secondo caso, Sole potrebbe essere stata adottata dai Borghi perché rifiutata da Maurizia a causa di difficoltà con il suo mantenimento. Non ci resta che scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata.

