Cosa nascondono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello? Qual è il segreto di cui si sta parlando dentro e fuori dalle mura della Casa di Canale 5? Una domanda alla quale Alfonso Signorini cercherà di rispondere nel corso della nuova diretta del reality, affrontando in primis le novità sul rapporto dell’ex (?) coppia. Lorenzo e Shaila hanno deciso di lasciarsi, stanchi delle continue liti, eppure la distanza tra i due è durata ben poco, visto che c’è già stato un importante avvicinamento.

Se è vero che uno dei motivi dell’ultima lite è stata la vicinanza di Lorenzo a Chiara Cainelli, che ha scatenato la gelosia di Shaila, pare, tuttavia, ci sia dell’altro che non è stato detto. Ci sarebbe, appunto, un segreto tra Shaila e Lorenzo, di cui è stato proprio il modello a parlare durante una conversazione con Jessica Morlacchi.

Lorenzo e Shaila condividono un segreto ‘intimo’ al Grande Fratello, che ha a che fare anche con la loro rottura

La questione è venuta a galla durante una chiacchierata tra Jessica, Mariavittoria e Stefania Orlando. Quando quest’ultima ha fatto cenno a questo presunto segreto della coppia, Jessica ne ha svelato i dettagli. “A me l’ha detto lui qui in piscina che c’è dell’altro. – ha esordito la cantante, smentendo si tratti della questione Chiara – Lorenzo mi ha spiegato tutta la storia della gelosia nei dettagli e poi ha aggiunto ‘c’è stata anche un’altra cosa che è successa tra di noi, ma è una cosa molto intima e non posso dirla’“. Un segreto che, insomma, riguarderebbe qualcosa fatto da Shaila, che però coinvolge anche lui.

Lorenzo Spolverato, come riporta Biccy, avrebbe dunque dichiarato di non poter far uscire il segreto perché ‘scatenerebbe un putiferio’, tuttavia, parlando di Shaila, ha aggiunto: “ma se lei continua a farmi passare per bugiardo io devo dire tutto“. Jessica ha fatto notare che tutto questo è stato detto davanti alle telecamere, “è chiaro che Signorini ti chiederà di dirlo. Se non vuoi farlo uscire non lo dici.” Un’osservazione giusta, visto che stasera tutto verrà a galla.