Qual è il segreto di Maria in Belcanto? Anticipazioni prossime puntate: nel suo passato la lirica e brutte esperienze con gli uomini

La nuova fiction di Rai1 Belcanto è ambientata nell’Italia di metà ‘800 ed è tutta la femminile perché vede per protagonista Maria (Vittoria Puccini) e le due figlie Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese). Le tre sono approdate a Milano non solo per sfuggire alle violenze di Iginio, marito di Maria, ma anche per inseguire il sogno del canto. Le anticipazioni Belcanto, tuttavia, svelano al centro delle trame ci sarà anche il passato della donna: qual è il segreto di Maria in Belcanto? In realtà i segreti che nasconde sono vari ed alcuni riguardando anche le figlie sebbene quest’ultime ne siano totalmente all’oscuro.

A rivelare senza scendere troppo nei dettagli qual è il segreto di Maria in Belcanto è stata Vittoria Puccini in un’intervista concessa a SuperGuidaTv ha rivelato: “Lei aveva avuto un grandissimo amore, finito male, ed è legata ad un segreto che si porta dentro e che non conoscono neanche le sue figlie. Le ferite che ha e che sono state causate dagli uomini l’hanno portata ad indurirsi, ad essere totalmente disillusa riguardo alla possibilità di innamorarsi di un uomo.” E subito dopo ha tratteggiato meglio il suo personaggio rivelando che è una donna fragile per alcuni aspetti e per altri molto forte e determinata, eccessivamente indurita dalla vita e pronta a tutto per i suoi figli.

Anticipazioni Belcanto, “Maria per proteggere le figlie arriva anche a prostituirsi”: parla il regista Carmine Elia

Le anticipazioni Belcanto delle prossime puntate svelano che a poco a poco verrà fuori il segreto di Maria, o meglio i segreti, gli intrighi e le bugie che la donna si porta dietro dal suo passato. Venuta a galla la verità la più turbata sarà Carolina che deciderà di ritornare a Napoli di nascosto dalla madre e dalla sorella. A bloccarla e convincerla a restare a Milano e cambiare vita sarà la sorella Antonia.

In una recente intervista, inoltre, anche il regista della fiction di Rai1, Carmine Elia, ha tratteggiato meglio il personaggio di Maria in Belcanto: “La forza che ha questa donna è che per le proprie figlie è disposta a tutto, anche a prostituirsi. Maria è una leonessa che difende i propri cuccioli con la vita.” E poi ha elogiato l’attrice che la impersona: “Vittoria ha interpretato una donna complessa, un ruolo pericoloso perché il rischio di assomigliare alla signorina Rottenmeier era dietro l’angolo. E’ stata brava a dare realismo e modernità a questo personaggio”.

