Che Dio ci aiuti 8, qual è il segreto di Serena? Solo Suor Angela sa tutta la verità

C’è un mistero nella fiction di Rai1 con protagonista Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni, un segreto che verrà rivelato piano piano nel corso delle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 8 e che sconvolgerà le vite di tutti i protagonisti soprattutto di Lorenzo Riva e dei figli Pietro e Giulia Boom. In questa stagione della serie Rai, infatti, Suor Azzurra ha lasciato il convento per trasferirsi in una Casa-Famiglia gestita dallo psichiatra Riva. L’uomo, vedovo che ha perso la moglie Serena un anno prima in un incidente si occupa di ragazze sole ed in difficoltà per continuare il sogno di Serena e rendere onore alla sua memoria.

Tuttavia sul finire della scorsa puntata Lorenzo e Suor Azzurra fanno una scoperta sconvolgente, mentre stanno sistemando insieme i vestiti di Serena nell’armadio trovano un agenda piena di appuntamenti con un certo ‘Dario’ chi è? Lorenzo non ha la minima idea di chia sia l’uomo e, insieme alla suora, si metterà alla sua ricerca. Qual è il segreto di Serena? Chi è Dario? Queste domande continueranno ad essere al centro delle trame delle prossime puntate e le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 svelano che la verità sarà sconvolgente. Un dettaglio non da poco, tuttavia, è già noto ai telespettatori di Rai1: Suor Angela conosce già tutta la verità ed avrà un ruolo chiave nel portarla a galla.

Mistero a Che Dio ci aiuti 8: cosa nasconde Serena e chi è Dario? Suor Azzurra scopre un amara verità

Scendendo nel dettaglio, la prima puntata della stagione si è conclusa con un colpo di scena. Serena, cresciuta dalle suore, ha instaurato un intenso legame con Suor Angela e proprio a lei e solo a lei rivelerà un segreto ‘che nessuno deve sapere, soprattutto Lorenzo’. Di cosa si tratta? Cosa nasconde Serena di Che Dio ci aiuti 8? Lorenzo e Suor Azzurra inizieranno ad indagare per dare un volto ed un’identità a Dario e nelle prossime puntate Suor Azzurra scoprirà l’identità di Dario ma la verità sarà più amara di quello che si aspettava. Chi è Dario?



Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che nelle prossime puntate verranno scoperti maggiori dettagli su Serena e Dario. I due hanno avuto una storia? Sono stati amanti? Magari Pietro non è figlio biologico di Lorenzo ma proprio di Dario? O magari la verità è totalmente diversa, Serena infatti è stata un’adolescente ribelle e complicata che ha avuto dei seri problemi di tossicodipendenza prima di venire aiutata dalle Suore grazie anche ad un percorso di terapia riabilitazione…L’appuntamento con la prossima puntata di Che Dio ci aiuti 8 è per giovedì 10 aprile.