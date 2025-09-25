Qual è il segreto Enrico ne La ricetta della felicità? Anticipazioni di Flavio Parenti: "Ecco chi è davvero, un uomo duro e patriarca con più misteri"

Anticipazioni La ricetta della felicità, Flavio Parenti svela: “Enrico? Un uomo duro e patriarca”

Questa sera debutta su Rai1 la nuova fiction La ricetta della felicità con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Dalle anticipazioni sulla prima puntata si scopre che si partirà subito con un mistero che coinvolgerà Enrico Rampini, marito di Marta (protagonista impersonata dalla Capotondi). Qual è il segreto di Enrico ne La ricetta della felicità? L’uomo scomparirà nel nulla dopo essere stato coinvolto in uno scandalo ed essere accusato di riciclaggio. Ed adesso a tratteggiare meglio il suo personaggio e fornire qualche spoiler in più è intervenuto l’attore che lo impersona Flavio Parenti in un’intervista concessa a SuperGuidaTv.

Flavio Parenti innanzitutto ha premesso che è un personaggio molto diverso da quelli che ha interpretato fino d’ora anche se lui ha abituato il pubblico a vederlo nei ruoli del cattivo, basta citare Tancredi di Sant’Erasmo ne Il paradiso delle signore, cinico e cattivo. L’attore ha dunque anticipato cos’è successo a Enrico ne La ricetta della felicità: “Enrico è un patriarca, non ha nulla del principe azzurro. E’ un uomo che regge il peso della famiglia e si porta dietro dei grandi segreti che man mano verranno a galla. E’ stato interessante interpretarlo anche per la mia carriera perché inizio ad interpretare personaggi che hanno un peso. Sono curioso di capire come verrà recepito da parte del pubblico”.



“Enrico ne La ricetta della felicità? Molto diverso da me”: lo spoiler di Flavio Parenti

Dopo aver tratteggiato meglio Enrico ne La ricetta della felicità, Flavio Parenti ha rivelato che lui è molto diverso dal suo personaggio: “Io sono in una botte di sensibilità e fragilità invece Enrico è un uomo duro, ha una corazza impenetrabile dietro la quale vi è tutto quello che ha fatto per la famiglia, nel bene e nel male”. Insomma dalle anticipazioni La ricetta della felicità si scopre che al centro delle trame, oltre ai buoni sentimenti e la leggerezza, ci sarà anche un risvolto thriller incentrato soprattutto sui segreti e sui misteri che avvolgono Enrico: che fine ha fatto? Che cosa nasconde? L’appuntamento con la nuova fiction di Rai1 è per questa sera, giovedì 25 settembre 2025, a partire dalle 21.30 circa.