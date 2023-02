Qual è la formazione attuale dei Cugini di Campagna? I componenti/ A Sanremo in 4 nella band

I Cugini di Campagna: la formazione attuale a Sanremo 2023

I Cugini di Campagna debuttano al Festival di Sanremo 2023: è la prima volta in assoluto per il gruppo in 53 anni di carriera. Il gruppo italiano dal 7 febbraio 2023 sarà protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con il brano “Lettera 22” firmato da La Rappresentante di Lista. Ma qual è la formazione attuale? La line-up dei Cugini di Campagna è così composta: Ivano “Poppi” Michetti alla chitarra, cori, basso sin dal 1970; Silvano Michetti alla batteria, percussioni e programmazione; Tiziano Leonardi alle tastiere e cori; Nicolino “Nick” Luciani, voce, keytar e tastiere. I fratelli Michetti fanno parte del gruppo fin dalla sua origine nel 1970; Tiziano Leonardi è entrato nel 2012, mentre Luciani dopo aver fatto parte dei Cugini di Campagna dal 1994 al 2014, è rientrato nel gruppo nel 2021.

Le formazioni precedenti dei Cugini di Campagna

Il complesso dei Cugini di Campagna viene fondato a Roma nel 1970 e scoperto dai talent-scout Gianni Meccia e Bruno Zambrini. I componenti della prima formazione, ideatrice del nome, sono i fratelli Silvano e Ivano Michetti, Flavio Paulin, Gianni Fiori. Nel 1973 Fiori, viene sostituito alle tastiere da Giorgio Brandi. Flavio Paulin è stato coautore di alcuni fra i brani più conosciuti del gruppo, come: “Anima mia”, “Innamorata”, “Un’altra donna”, “Preghiera”, “64 anni”, “Tu sei tu” ed “È lei”. Paulin lasciò il gruppo nel 1977 per dedicarsi alle sue ricerche di musica elettronica. Paul G. Manners prende il posto di Paulin e resta nel gruppo dal 1978 al 1985. Dal 1986 al 1994 la voce dei Cugini di Campagna è quella di Marco Occhetti, che ha preso il posto di Manners. Nel 1996 il tastierista Giorgio Brandi – nella formazione dal 1973 – rassegna le dimissioni. Nick Luciani, voce dal 1994, quarto cantante del complesso in ordine temporale, il 12 dicembre 2014 annuncia le sue dimissioni. Nel 2015, la line-up dei Cugini di Campagna è così composta: Silvano Michetti (batteria), Ivano Michetti (chitarra e voce), Tiziano Leonardi (sintetizzatori e programmazione moduli ausiliari) e Daniel Colangeli (in sostituzione di Nick Luciani), nuova voce solista. Nel mese di ottobre 2020 Daniel Colangeli lascia il gruppo e nel marzo 2021, dopo quasi 7 anni di assenza, Nick Luciani torna ad essere nuovamente la voce dei Cugini di Campagna.

