QUAL È LA MALATTIA DI FRANCESCO MANGO? “BIPOLARISMO”/ Iva Rota attacca: “Ha un altro problema ma non lo dice”

Francesco Mango malattia: “Sono affetto da bipolarismo”

Ospite a Pomeriggio 5, Francesco Mango, non senza difficoltà, svela in diretta qual è il suo problema di salute. Con l’aiuto di un servizio mandato in onda dalla D’Urso, Mango conferma di essere affetto da disturbo bipolare o bipolarismo: “È un tema molto delicato. Quando una tocca certi temi c’è poi il rischio che venga emarginato.” ammette in diretta il marito di Viola Valentino.

Il giornalista Ivan Rota, in collegamento con lo studio, lancia però un sospetto: “La cosa grave è parlare di Bipolarismo ma che lui secondo me non ce l’ha. Lui ha un altro problema e lui lo sa perché l’ho detto anche a Viola. È una cosa che solo loro possono dire. Non proteggerti dietro questa cosa”, chiede a Francesco che però nega questa ipotesi. Tuttavia sul finale conferma che proprio il Bipolarismo gli ha causato ulteriori problemi: “Questa problematica porta ad altre problematiche se non la prendi in tempo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Mango malato? In arrivo un annuncio choc a Pomeriggio 5

Qual è la malattia di Francesco Mango? Si è a lungo parlato nel salotto di Pomeriggio 5 del caso del marito di Viola Valentino che, come annunciato in anteprima da Patrizia Groppelli, percepisce il reddito di cittadinanza. Ciò ha fatto molto discutere, visto che si pensava che Francesco percepisse un regolare stipendio in quanto produttore di sua moglie Viola. Lei però ha asserito di non pagare suo marito e lui ha quindi confessato di avere la necessità del reddito per potersi pagare le cure.

Francesco Mango sarebbe dunque malato eppure, fino ad oggi, non ha voluto rivelare qual è la patologia che lo affligge. Lo farà però oggi 14 dicembre in diretta su Canale 5. Barbara D’Urso, nell’anteprima del nuovo appuntamento col suo show, ha infatti annunciato che Mango sarà suo ospite e svelerà tutta la verità sulle sue condizioni di salute con tanto di prove sul suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza.

Francesco Mango, il marito di Viola Valentino pronto a forti rivelazioni

Francesco Mango è dunque pronto a svelare qual è la sua malattia ma, a quanto pare, non è l’unica rivelazione che farà in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha infatti rivelato che il marito di Viola Valentino, che oggi sarà presente fisicamente in studio, ha anche un’altra rivelazione choc da fare. Non è chiaro se abbia sempre a che fare con le sue condizioni di salute, se riguarda il suo rapporto con Viola o questioni esterne alla coppia. Non resta che attendere le dichiarazioni dell’uomo in diretta su Canale 5.

