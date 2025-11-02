Qual è la malattia di Greta Thunberg: la giovane attivista soffre di Sindrome di Asperger. Difficoltà a relazionarsi con gli altri e...

Da quando era appena un’adolescente, Greta Thunberg combatte per temi quali l’ambiente, la sostenibilità, la giustizia sociale, la pace nel mondo. Solamente di recente l’abbiamo vista impegnata sulla Flotilla per portare aiuti umanitari a Gaza. Conosciuta in tutto il mondo da quando aveva appena 16 anni, negli anni vari aspetti della vita di Greta sono stati indagati: si tratta infatti di un’attivista molto apprezzata ma soprattutto di una giovane coraggiosa e intrepida, che si è subito distinta dal resto. La giovane svedese, come sappiamo, è affetta da un disturbo dello spettro autistico: ma qual è la malattia di Greta Thunberg?

Greta è affetta da Sindrome di Asperger: si tratta di un disturbo dello spettro autistico, come dicevamo, e più precisamente un disturbo pervasivo dello sviluppo. Molto difficile da diagnosticare, chi è affetto da Sindrome da Asperger spesso mostra difficoltà a relazionarsi con gli altri e interessi molto settoriali. Difficoltà nelle interazioni sociali, dunque, ma non solamente: chi soffre della stessa malattia di Greta Thunberg mostra spesso comportamenti ripetitivi e stereotipati, vere e proprie tendenze ossessive e difficoltà nello gestire le proprie emozioni e nel mostrare empatia. Non è chiaro quali di questi siano i sintomi riscontrati in Greta, che nonostante sia un personaggio pubblico ha parlato poche volte della sua vita privata in quanto tale.

Qual è la malattia di Greta Thunberg: la diagnosi nel 2016

Greta Thunberg ha ricevuto la diagnosi di Sindrome di Asperger nel 2016, quando aveva 13 anni. Pochi anni dopo ha cominciato la sua battaglia a favore del pianeta, per combattere la crisi climatica. Probabilmente proprio il fatto che sia affetta da un disturbo dello spettro autistico ha portato Greta a dedicare la sua intera esistenza ad una lotta, quella contro i cambiamenti climatici. Un interesse che ha totalizzato la vita della giovane attivista, che però negli ultimi anni si è dedicata anche ad altre battaglie, come quelle contro le guerre.

