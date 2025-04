QUAL È LA SQUADRA TIFATA DA PAPA FRANCESCO?

Qual è la squadra tifata da Papa Francesco? Non è un segreto: si tratta del San Lorenzo de Almagro, una passione che il pontefice Jorge Mario Bergoglio ha sin da bambino. Il tifo di Papa Francesco per il San Lorenzo si fa risalire al 1946: quell’anno la squadra rossoblu vinse il campionato argentino per la quinta volta, lo stesso pontefice ama ricordare come il padre lo portasse a seguire le gesta del San Lorenzo al Gasometro, il nome dello storico stadio di Buenos Aires che ospitava il club.

Oggi, a proposito, l’impianto non esiste più: il San Lorenzo gioca le sue partite casalinghe al Pedro Bidegain, che comunemente è conosciuto come Nuevo Gasometro in onore dei vecchi tempi . Papa Francesco nel corso del suo pontificato ha anche ospitato la squadra: la sua passione per il San Lorenzo de Almagro è infatti cosa nota e risaputa, ed è stata nuovamente tirata fuori nel 2014, quando i rossoblu vinsero la Copa Libertadores battendo in finale il Nacional (squadra paraguyana) e Bergoglio ricevette la squadra.

SAN LORENZO-PAPA FRANCESCO: UNA STORIA FAMOSA

Il San Lorenzo de Almagro è dunque la squadra tifata da Papa Francesco: tra l’altro è curioso ricordare come la fondazione di questo club di Buenos Aires sia dovuta proprio a un sacerdote, nello specifico don Lorenzo Massa. Un salesiano, che si rese conto di come le strade del quartiere (appunto Almagro) fossero diventate pericolose per quei ragazzi che, autonominatisi Forzosos de Almagro, vi giocavano regolarmente. Don Lorenzo aveva dunque deciso di ospitare quei ragazzi presso l’oratorio della sua parrocchia, in Calle México; in cambio, aveva chiesto che i suoi nuovi ospiti seguissero la Messa tutte le domeniche.

Da qui si è avuta l’origine del nome, San Lorenzo de Almagro; nella storia oltre ai 15 campionati nazionali ci sono la Libertadores, una Copa Sudamericana e una Copa Mercosur, tra l’altro possiamo ricordare che nel 2014 il San Lorenzo giocò ovviamente il Mondiale per Club e raggiunse la finale, venendo però battuto 2-0 dal Real Madrid con i gol di Sergio Ramos e Gareth Bale.