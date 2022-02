Qual è l’inno Olimpiadi Invernali 2026?/ A Sanremo 2022 i brani finalisti del contest

INNO OLIMPIADI INVERNALI 2026: A SANREMO I BRANI FINALISTI

Nella seconda serata di Sanremo 2022, verranno presentati i due brani finalisti del concorso per diventare l’inno ufficiale delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. Sul palco dell’Ariston, Arisa e Malika Ayane interpreteranno “Fino all’Alba” e“Un po’ più in là”. Dopo l’esperienza sanremese, le due cantanti saranno presenti insieme alla delegazione italiana, alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Pechino 2022, in cui ci sarà il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica ai sindaci di Milano e Cortina.

Arisa, ospite a Sanremo 2022/ "Mi sarebbe piaciuto partecipare"

Al termine dell’esibizione verrà aperta la fase di voto online. Come già accaduto in occasione della scelta dell’Emblema, sarà il pubblico a decidere, il quale potrà esprimere la propria preferenza collegandosi sul sito ufficiale Milano Cortina 2026 (www.milanocortina2026.org) fino al 26 febbraio 2022. I due brani sono stati selezionati tra diverse proposte provenienti da tutta Italia.

Fidanzato Arisa, da Andrea Di Carlo e Vito Coppola: gli ex/ "Il mio cuore batte a vuoto"

ARISA E MALIKA AYANE INTERPRETERANNO I DUE BRANI SUL PALCO DELL’ARISTON

A Sanremo 2022 saranno quindi presentati i due brani vincitori del progetto Inno di Milano Cortina 2026, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Università e della Ricerca. A curare la direzione artistica dell’iniziativa è stato il Maestro Peppe Vessicchio, e la scelta è ricaduta sui brani presentati dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso” della provincia di Monza e Brianza e dal CPM Music Institute di Milano.

Il brano Fino all’alba, presentato dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso”, sarà interpretato sul palco dell’Ariston da Arisa, e presenta uno stile moderno. Malika Ayane interpreterà Un po’ più in là del CPM Music Institute di Milano, con il testo che parla delle aspettative che ognuno ripone in se stesso, con la necessità di spingersi oltre i propri limiti.

Arisa hot e super sensuale/ Quasi senza veli sui social prima di Sanremo 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA