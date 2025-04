Non tutti sanno che nel Delta del Po, in Veneto, c’è una meraviglia della natura di cui poche persone possono godere perché è l’isola privata più esclusiva d’Italia: si sta parlando di Albarella che è accessibile solo alle persone che possiedono una villa o ha la fortuna di soggiornare in uno degli hotel esclusivi del luogo o in una delle ricche proprietà. Chi cerca il lusso, la riservatezza e l’esclusività di un posto immerso nella natura allora questo è il paradiso perfetto.

Cosa rende Albarella un luogo così esclusivo e allo stesso così poco conosciuto ai più? Per via del fatto che è un luogo che fa della privacy la sua cifra stilistica dato che pochi possono accedervi. Basti pensare che non ci si può presentare come un semplice turista, infatti solo se si soggiorna in un hotel o si possiede una villa ci si può immergere nella sua bellezza e soprattutto nella sua pace invidiabile.

Quali Vip si possono incontrare ad Albarella (Veneto) e quali sono i prezzi

Si rischia di trovare folla ad Albarella in Veneto? Assolutamente no, dato che si tratta di un paradiso esclusivo fatto apposta per una clientela riservata e che può permettersi certi lussi senza alcun tipo di problema. Non solo nessun drone può sorvolare la zona, ma il trasporto sull’isola non ha nulla a che vedere con la frenesia della città: bici elettrice o golf car fanno da padroni silenziosi al fine di non disturbare la pace dei clienti. Già, ma chi sono costoro?

Oltre ai classici milionari, ecco che nel caso si avesse la possibilità di visitare Albarella si potrebbe incontrare il celebre cantante Andrea Bocelli, oppure Achille Lauro o ancora la conduttrice Belen Rodriguez. A fare da cornice a questa splendida località c’è il Parco Naturale del Delta del Po, con le sue spiagge baciate dal sole e le lagune leggermente increspare dalla carezza del vento.

Quali sono i prezzi? Alti, ovviamente. Affittare una delle proprietà dell’isola costa anche diverse migliaia di euro al giorno in alta stagione. A un prezzo più contenuto, se così si può dire, si può preferire gli hotel a 4 stelle (si parla di una media di 140euro a notte). Insomma, per chi cerca un paradiso naturale dove lasciare il frenetico mondo fuori allora Albarella è il posto giusto.